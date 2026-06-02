Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Doski Vadisi’nde ters laleler açtı! Türkiye'nin saklı cennetinde renk cümbüşü başladı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 'saklı cennet' olarak bilinen Doski Vadisi, karların erimesiyle açan sarı ve kırmızı ters lalelerle renklendi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde uzun ve çetin geçen kışın ardından Doski Vadisi, ters lalelerin açmasıyla görsel bir şölene dönüştü.

Karların eridiği alanlarda uyanan doğa, farklı bitki türlerine ev sahipliği yapıyor. Doğasıyla hayran bırakan vadide, havaların ısınmasıyla birlikte bölgeye özgü sarı ve kırmızı renkli ters laleler çiçek açtı.

Manzarayı görmek için vadiye gelen çok sayıda vatandaş, dağların eteklerini renklendiren ters laleleri cep telefonları ve kameralarıyla görüntüledi.

Bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar, "Yüksekova'da kış mevsimi oldukça uzun ve çetin geçiyor. Haziran ayına gelmemize rağmen karlar yeni yeni eriyor. Karların kalkmasıyla birlikte bu saklı cennet adeta renk cümbüşüne büründü.

Özellikle dünyaca ünlü ters lalelerin sarı ve kırmızı tonlarını bir arada görmek büyüleyici. Biz de bu muazzam güzelliği yerinde görmek ve fotoğraflayarak kayıt altına almak için buraya geldik. Herkesin hayatında bir kez olsun bu doğa harikasını görmesi gerekiyor" dediler.

