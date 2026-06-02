Aziz Yıldırım’dan yılın transfer bombası! “Arda Güler dönüyor” iddiası ortalığı karıştırdı
Fenerbahçe'de hafta sonu yaşanacak olan büyük başkanlık seçimi öncesinde adaylardan Aziz Yıldırım, taraftarı çılgına çevirecek dev bir Arda Güler operasyonu için düğmeye bastı. Real Madrid forması giyen dünya çapındaki milli yıldızı bir sezonluğuna sarı-lacivertli takıma kiralık olarak geri döndürmek isteyen Yıldırım'ın, transfer çalışmalarında vites yükselttiği öne sürüldü. Genç yeteneğin babası ve aynı zamanda menajeri olan isimle doğrudan temas kurduğu iddia edilen Aziz Yıldırım'ın, milli futbolcunun ikna edilmesi durumunda İspanyol deviyle resmi kiralama girişimlerini jet hızıyla başlatacağı belirtiliyor.