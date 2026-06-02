Rus füzeleri başkenti harabeye çevirdi!
Rus ordusunun Kiev'e yönelik geceden bu yana sürdürdüğü yoğun hava saldırılarında 3'ü çocuk 51 kişi yaralandı, 4 kişi hayatını kaybetti.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Rus ordusunun kente yönelik geceden bu yana yoğun hava saldırısını sürdürdüğünü bildirdi.
Kliçko, mevcut bilgilere göre saldırılarda 4 kişinin öldüğünü, 3'ü çocuk 51 kişinin yaralandığını ifade etti.
Kliçko kentin farklı bölgelerinde yangın çıktığını söyledi.
Saldırı sonucu Kiev'deki bazı apartmanlar, bir poliklinik binası ve benzin istasyonu gibi farklı yapılar hasar gördü.
Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.
İşte bölgeden görüntüler...
