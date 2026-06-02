Karpuz yiyenler dikkat: Bilim insanları kötü haberi verdi
Rusya Sağlık Bakanlığı Baş Diyetisyeni ve Tıp Bilimleri Adayı Olga Yamilova, karpuz tüketenler için kritik bir uyarıda bulundu.
Rusya Sağlık Bakanlığı Baş Diyetisyeni ve Tıp Bilimleri Adayı Olga Yamilova, karpuz tüketenler için kritik bir uyarıda bulundu.
Uzmanlar, doğal olgunlaşma dönemini beklemeden tezgahlara gelen erken karpuzların aşırı nitrat içerebileceği konusunda uyarıyor. Özellikle çocuklar ve yaşlılar için ciddi sağlık riskleri oluşturan bu meyveler, zehirlenme belirtilerine yol açabiliyor.
RİA Novosti’ye konuşan Primorye Sağlık Bakanlığı Baş Diyetisyeni ve Tıp Bilimleri Adayı Olga Yamilova, erken dönemde hasat edilen karpuzların genellikle aşırı miktarda nitratlı gübre içerdiğini belirtti.
Yamilova, bu durumun bulantı, kusma, baş dönmesi ve cilt ile mukozalarda morarma (siyanoz) gibi zehirlenme belirtilerine neden olabileceğini söyledi. Özellikle çocukların ve yaşlıların nitrat zehirlenmesine karşı çok daha savunmasız olduğunu vurguladı.
Diyet uzmanı, riski en aza indirmek için erken karpuz tüketiminin sınırlandırılması gerektiğini ve karpuzların doğal yolla olgunlaştığı Ağustos ayından itibaren satın alınmasını tavsiye etti.
Yamilova, "Erken karpuzlar genellikle nitratlı gübrelerle aşırı beslenmiş oluyor" diyerek bu konuda hassasiyet gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Yamilova, karpuzun toprakla temas eden yüzeyinin virüs ve bakteri kaynağı olabileceğine de dikkat çekti. Salmonella, E. coli ve rotavirüs gibi enfeksiyon risklerine karşı, karpuzların akan su altında sabun ve fırça ile iyice yıkanması gerektiğini söyledi. Ayrıca, satış noktasında deneme amaçlı karpuz dilimlenmesinin son derece tehlikeli ve kabul edilemez olduğunu vurguladı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23