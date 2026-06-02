  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Aishe adıyla tanınan rapçi Tuğçe Ayşe Güler niçin öldü? Kardeşinden korkunç iddia Bakan Ersoy: Bayram'da 1 milyon 514 bin ziyaretçiyle rekor kırdık! Türkiye'nin en büyük düşmanından olay itiraf: 20 yılda yapamadığımızı yaptılar, kuşatılıyoruz Görenleri şaşırtan manzara! Dipsiz Göl’ün rengi değişti Otomotivde yavaşlama derinleşiyor! Mayısta sert daralma! En çok hangi araçlar satıldı? Kar suları eridi! Uğruca Gölü tamamen doldu Ölmeden önce görülen rüyaların sırrı çözüldü! İşte bilim dünyasını şaşkına çeviren detay Aziz Yıldırım’dan yılın transfer bombası! “Arda Güler dönüyor” iddiası ortalığı karıştırdı Süreç bir anda hızlandı! 200 PKK yöneticisi Türkiye’ye mi geliyor? Rus füzeleri başkenti harabeye çevirdi!
Sağlık
7
Yeniakit Publisher
Karpuz yiyenler dikkat: Bilim insanları kötü haberi verdi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Karpuz yiyenler dikkat: Bilim insanları kötü haberi verdi

Rusya Sağlık Bakanlığı Baş Diyetisyeni ve Tıp Bilimleri Adayı Olga Yamilova, karpuz tüketenler için kritik bir uyarıda bulundu.

#1
Foto - Karpuz yiyenler dikkat: Bilim insanları kötü haberi verdi

Uzmanlar, doğal olgunlaşma dönemini beklemeden tezgahlara gelen erken karpuzların aşırı nitrat içerebileceği konusunda uyarıyor. Özellikle çocuklar ve yaşlılar için ciddi sağlık riskleri oluşturan bu meyveler, zehirlenme belirtilerine yol açabiliyor.

#2
Foto - Karpuz yiyenler dikkat: Bilim insanları kötü haberi verdi

RİA Novosti’ye konuşan Primorye Sağlık Bakanlığı Baş Diyetisyeni ve Tıp Bilimleri Adayı Olga Yamilova, erken dönemde hasat edilen karpuzların genellikle aşırı miktarda nitratlı gübre içerdiğini belirtti.

#3
Foto - Karpuz yiyenler dikkat: Bilim insanları kötü haberi verdi

Yamilova, bu durumun bulantı, kusma, baş dönmesi ve cilt ile mukozalarda morarma (siyanoz) gibi zehirlenme belirtilerine neden olabileceğini söyledi. Özellikle çocukların ve yaşlıların nitrat zehirlenmesine karşı çok daha savunmasız olduğunu vurguladı.

#4
Foto - Karpuz yiyenler dikkat: Bilim insanları kötü haberi verdi

Diyet uzmanı, riski en aza indirmek için erken karpuz tüketiminin sınırlandırılması gerektiğini ve karpuzların doğal yolla olgunlaştığı Ağustos ayından itibaren satın alınmasını tavsiye etti.

#5
Foto - Karpuz yiyenler dikkat: Bilim insanları kötü haberi verdi

Yamilova, "Erken karpuzlar genellikle nitratlı gübrelerle aşırı beslenmiş oluyor" diyerek bu konuda hassasiyet gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi.

#6
Foto - Karpuz yiyenler dikkat: Bilim insanları kötü haberi verdi

Yamilova, karpuzun toprakla temas eden yüzeyinin virüs ve bakteri kaynağı olabileceğine de dikkat çekti. Salmonella, E. coli ve rotavirüs gibi enfeksiyon risklerine karşı, karpuzların akan su altında sabun ve fırça ile iyice yıkanması gerektiğini söyledi. Ayrıca, satış noktasında deneme amaçlı karpuz dilimlenmesinin son derece tehlikeli ve kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
E. Genelkurmay Başkanı Başbuğ da topa girdi! Başbuğ’dan Özel’e FETÖ desteği!
Gündem

E. Genelkurmay Başkanı Başbuğ da topa girdi! Başbuğ’dan Özel’e FETÖ desteği!

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı’na dönen Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumartesi günü Özel ve yönetimini FETÖ ajanlığıyla suçlamasına eski G..
Kılıçdaroğlu hızlı başladı! CHP'de büyük temizlik: Kovuldular
Gündem

Kılıçdaroğlu hızlı başladı! CHP'de büyük temizlik: Kovuldular

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanlığına hızlı başladı. Kılıçdaroğlu yönetimi, bayram öncesi 24 personelin işine son verdikten sonra dün d..
Murat Gezici'den dikkat çeken çıkış: CHP adayını açıklıyor!
Gündem

Murat Gezici'den dikkat çeken çıkış: CHP adayını açıklıyor!

Gezici Araştırma Şirketi Başkanı Murat Gezici, CHP'nin cumhurbaşkanı adayına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Gezici, adaylı..
Erdem Atay’ın "Geçmiş olsun CHP’ye" sözleri… "Sırf bu ses kaydından dolayı İstanbul İl Kurultayı’nın iptali söz konusu"
Gündem

Erdem Atay’ın “Geçmiş olsun CHP’ye” sözleri… “Sırf bu ses kaydından dolayı İstanbul İl Kurultayı’nın iptali söz konusu”

Veryansın TV Genel Yayın Yönetmeni Erdem Atay’ın, CHP İstanbul İl Kurultayı ile ilgili rüşvet pazarlığına ilişkin ses kaydını anlatarak, “Ge..
"Bizi zorla Kemal’ci yapacaklar.. Ne olalım, hırsızcı mı?"
Gündem

"Bizi zorla Kemal’ci yapacaklar.. Ne olalım, hırsızcı mı?"

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlığa dönmesi sonrası yaşanan tartışmaları değerlendird..
İsrail'e uyku haram! 'Terk edin' çağrısı
Dünya

İsrail'e uyku haram! 'Terk edin' çağrısı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, terör devleti İsrail’in kuzeyinde yaşayanlara tahliye uyarısında bulundu.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23