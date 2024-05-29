Türk gıda devi satıldı! Yeni sahipleri herkesi şaşırttı

Konserveden reçellere, çikolatadan fırın malzemelerine, yoğurttan dondurulmuş gıdaya kadar birçok ürünü sağlayan Türk şirketinin alımıyla ilgili konuşan Ziyad’’ın CEO’’su Jim Wagner, “Vintage, Ziyad’ı büyük ölçüde tamamlayan istisnai bir işle ortak olmak için eşsiz bir fırsatı temsil ediyor” ifadelerini kullanmıştı. Anlaşma, Ziyad’ın yiyecek ve içecek portföyünde Halo Foods Ltd., Turkey Hill, Pretzels Inc. ve diğerlerinin yer aldığı özel bir sermaye şirketi olan Peak Rock Capital tarafından satın alınmasından bir yıl sonra gerçekleşti."