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Ekonomi
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Türk gıda devi satıldı! Yeni sahipleri herkesi şaşırttı

2024-05-29 08:44:24
Türk gıda devi satıldı! Yeni sahipleri herkesi şaşırttı

Amerikalılar Türkiye'nin ünlü gıda devini sessiz sedasız satın alarak dikkat çeken bir anlaşmaya imza attı.

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#1
Foto - Türk gıda devi satıldı! Yeni sahipleri herkesi şaşırttı

Dünya Gazetesinden Kerim Ülker, dünyanın en büyük Türk gıda dağıtıcılarından biri olan Vintage Food, Amerikalı Ziyad Brothers’a satıldığını duyurdu. Ülker, konuyla ilgili "Türk gıda devi Vintage Food ABD’li Ziyad Brothers’ın oldu" başlıklı yazı kaleme aldı. Ülker'in yazısının tamamı şu şekilde:

#2
Foto - Türk gıda devi satıldı! Yeni sahipleri herkesi şaşırttı

"Türk şirketlerinin küresel başarıları, ortaklıkları, üstlendikleri projeleri ilk olarak DÜNYA Gazetesi’nde sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Geçen yıl mart ayında duyurduğumuz ABD’deki bir satış süreci de bunlardan biri. Yaklaşık 1.5 yıl önce duyurduğumuz haberde, Türk gıda ürünlerinin ABD’de satışını yapan Vintage Food’un satıldığını sizlerle paylaşmıştık.

#3
Foto - Türk gıda devi satıldı! Yeni sahipleri herkesi şaşırttı

İşte o süreç resmen tamamlandı. Dünyanın en büyük Türk gıda dağıtıcılarından biri olan Vintage Food, Amerikalı Ziyad Brothers’a sessiz sedasız satıldı. Amerika Birleşik Devletleri’nde 2 binden fazla Türk ürününün satışını yapan ve sahibinin Levent Demirgil olduğu Vintage Food, artık ABD’li şirket Ziyad Brothers’ın bünyesinde faaliyetlerine devam edecek.

#4
Foto - Türk gıda devi satıldı! Yeni sahipleri herkesi şaşırttı

Ülker’den Tamek’e, Tadım’dan Uludağ’a, Reis’ten Murat Bey’e, Tayaş’tan Piyale’ye kadar sayısız ürünün satışını gerçekleştiren Vintage Food’un satışına yönelik imzaların atılmasının ardından şirketin devir işlemleri sona ererken, Vintage Food’un yönetimini üstlenen Levent Demirgil, şirketin yeni sahibi Ziyad Brothers’ta yönetici pozisyonuna getirildi.

#5
Foto - Türk gıda devi satıldı! Yeni sahipleri herkesi şaşırttı

ABD’de yalnızca Türkler tarafından değil, birçok ülke vatandaşları tarafından sevilerek tüketilen ürünlerin satışında yeni bir aşamaya geçileceğini belirten şirket, Akdeniz bölgelerinde yer alan ülkelere ait ürünlerin ABD’deki marketlerde daha fazla yer alacağını açıkladı.

#6
Foto - Türk gıda devi satıldı! Yeni sahipleri herkesi şaşırttı

Orta Doğu ve Akdeniz bölgesine ait marka ve gıda ürünlerinin ABD’deki en büyük sağlayıcılarından biri olan Ziyad Brothers, Vintage Food Corp’u açıklanmayan bir meblağ karşılığında bünyesine kattı. 1992 yılında kurulan Vintage, 2.000’den fazla markalı Türk, Doğu Avrupa ve Orta Doğu yiyecek ve içecek ürününü özel bakkallara, süpermarketlere ve ulusal müşterilere dağıtıyor.

#7
Foto - Türk gıda devi satıldı! Yeni sahipleri herkesi şaşırttı

Konserveden reçellere, çikolatadan fırın malzemelerine, yoğurttan dondurulmuş gıdaya kadar birçok ürünü sağlayan Türk şirketinin alımıyla ilgili konuşan Ziyad’’ın CEO’’su Jim Wagner, “Vintage, Ziyad’ı büyük ölçüde tamamlayan istisnai bir işle ortak olmak için eşsiz bir fırsatı temsil ediyor” ifadelerini kullanmıştı. Anlaşma, Ziyad’ın yiyecek ve içecek portföyünde Halo Foods Ltd., Turkey Hill, Pretzels Inc. ve diğerlerinin yer aldığı özel bir sermaye şirketi olan Peak Rock Capital tarafından satın alınmasından bir yıl sonra gerçekleşti."

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