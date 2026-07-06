Üç ayda fiyatı yüzde 45 zamlanınca gündem oldu: Siz neye göre zam yapıyorsunuz arkadaş
Çay fiyatlarına üç ayda yapılan yüzde 45'lik zam herkesi şaşkına çevirdi. Bazı ekonomistler bu zammın enflasyonla mücadeleye büyük zarar vereceğini yazdı.
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Çay fiyatlarına üç ayda yapılan yüzde 45'lik zam herkesi şaşkına çevirdi. Bazı ekonomistler bu zammın enflasyonla mücadeleye büyük zarar vereceğini yazdı.
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), kuru çay fiyatlarına bugünden geçerli olmak üzere ortalama yüzde 15 daha zam yaptı. Yeni fiyat listeleri toptancı bayilere ve distribütörlere gönderildi.
Çaykur'dan gelen zam haberi şaşkınlık oluşturdu. Zira 3 ay içinde bu 3. zam oldu. Çaykur'un 3 ayda yaptığı zamlar şöyle:
8 Nisan tarihinde çaya yüzde 10 oranında zam yaptı. -22 Mayıs tarihinde yüzde 15’lik ikinci zam haberi geldi. -6 Temmuz itibariyle (bugün) çaya yüzde 15 oranında 3. zam yapıldı.
Bilindiği üzere, 12 Mayıs'ta da Tarım ve Orman Bakanlığı, 2026 yılı yaş çay alım fiyatını geçen yıla göre yüzde 37,6 artırarak kilogram başına 35 lira olarak açıklamıştı.
ÇAYKUR'ın aldığı zam kararı ekonomistlerin tepkisini çekti. Ekonomist İris Cibre enflasyonla mücadele bu zammın zarar vereceğinin altını çizip şunları yazdı: Türkiye çay üretiminde dünyada 5. sırada. Çaykur, 29 Milyar net üretimden satış yapmış ve zarar açıklamış. Yıllık enflasyon yüzde 32 ÜFE yüzde 28 oranında.
Siz neye göre 3 ayda 46% zam yapıyorsunuz arkadaş? Bu kümülatif zammın enflasyona doğrudan etkisi 0.32 puan, şaka değil. Enflasyonla savaşa bir takoz da biz koyalım mı dediniz, nedir?
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