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Ekonomi
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Üç ayda fiyatı yüzde 45 zamlanınca gündem oldu: Siz neye göre zam yapıyorsunuz arkadaş

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Üç ayda fiyatı yüzde 45 zamlanınca gündem oldu: Siz neye göre zam yapıyorsunuz arkadaş

Çay fiyatlarına üç ayda yapılan yüzde 45'lik zam herkesi şaşkına çevirdi. Bazı ekonomistler bu zammın enflasyonla mücadeleye büyük zarar vereceğini yazdı.

#1
Foto - Üç ayda fiyatı yüzde 45 zamlanınca gündem oldu: Siz neye göre zam yapıyorsunuz arkadaş

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), kuru çay fiyatlarına bugünden geçerli olmak üzere ortalama yüzde 15 daha zam yaptı. Yeni fiyat listeleri toptancı bayilere ve distribütörlere gönderildi.

#2
Foto - Üç ayda fiyatı yüzde 45 zamlanınca gündem oldu: Siz neye göre zam yapıyorsunuz arkadaş

Çaykur'dan gelen zam haberi şaşkınlık oluşturdu. Zira 3 ay içinde bu 3. zam oldu. Çaykur'un 3 ayda yaptığı zamlar şöyle:

#3
Foto - Üç ayda fiyatı yüzde 45 zamlanınca gündem oldu: Siz neye göre zam yapıyorsunuz arkadaş

8 Nisan tarihinde çaya yüzde 10 oranında zam yaptı. -22 Mayıs tarihinde yüzde 15’lik ikinci zam haberi geldi. -6 Temmuz itibariyle (bugün) çaya yüzde 15 oranında 3. zam yapıldı.

#4
Foto - Üç ayda fiyatı yüzde 45 zamlanınca gündem oldu: Siz neye göre zam yapıyorsunuz arkadaş

Bilindiği üzere, 12 Mayıs'ta da Tarım ve Orman Bakanlığı, 2026 yılı yaş çay alım fiyatını geçen yıla göre yüzde 37,6 artırarak kilogram başına 35 lira olarak açıklamıştı.

#5
Foto - Üç ayda fiyatı yüzde 45 zamlanınca gündem oldu: Siz neye göre zam yapıyorsunuz arkadaş

ÇAYKUR'ın aldığı zam kararı ekonomistlerin tepkisini çekti. Ekonomist İris Cibre enflasyonla mücadele bu zammın zarar vereceğinin altını çizip şunları yazdı: Türkiye çay üretiminde dünyada 5. sırada. Çaykur, 29 Milyar net üretimden satış yapmış ve zarar açıklamış. Yıllık enflasyon yüzde 32 ÜFE yüzde 28 oranında.

#6
Foto - Üç ayda fiyatı yüzde 45 zamlanınca gündem oldu: Siz neye göre zam yapıyorsunuz arkadaş

Siz neye göre 3 ayda 46% zam yapıyorsunuz arkadaş? Bu kümülatif zammın enflasyona doğrudan etkisi 0.32 puan, şaka değil. Enflasyonla savaşa bir takoz da biz koyalım mı dediniz, nedir?

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Yorumlar

Lütfi ŞEN

Memur ve emeklilere temmuzda rutin zam var ya Çaykur fırsata çevirmiş bunu.

Akın bey

Zam gelmeyen ne varki, maaşlara %13 zam gerçekte %50 % 100 zamlar enflasyon kim belirliyorsa nerede yaşayıp hesaplıyorsa orada bizde yaşamak istiyoruz
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