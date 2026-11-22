Ayrıca erken uyarı fonksiyonu sayesinde düşman hava savunma sistemleri henüz uçağı görmeden tespit ediliyor ve operatöre ya da otonom uçuş sistemine anında rota değiştirme uyarısı iletiliyor. Bu entegrasyonla birlikte Bayraktar KIZILELMA, modern hava muharebelerinde elektronik harp üstünlüğüne sahip en gelişmiş insansız platformlardan biri haline geldi.