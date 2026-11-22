Artık görünmez ve dokunulmaz! Dünyada bir ilk Bayraktar KIZILELMA’da gerçekleşti: ASELSAN’ın dijital kalkanı düşman radarlarını kör edecek
Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, ASELSAN tarafından özel olarak geliştirilen FEWS-U Elektronik Harp Süiti ile donatılarak dünyada bir ilke imza attı. Dünyada bir insansız savaş uçağına entegre edilen ilk kapsamlı elektronik harp sistemi olma özelliği taşıyan FEWS-U, uçağa 360 derece radar algılama ve aktif karıştırma yeteneği kazandırdı.