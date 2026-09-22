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Arap ülkesine füze ve İHA yağıyordu: Türk savaş gemisi ateş hattına ulaştı

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Arap ülkesine füze ve İHA yağıyordu: Türk savaş gemisi ateş hattına ulaştı

Kızıldeniz'de Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki çatışma devam ederken Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait TCG KEMALREİS Firkateyni kritik noktaya ulaştı.

#1
Foto - Arap ülkesine füze ve İHA yağıyordu: Türk savaş gemisi ateş hattına ulaştı

Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait TCG KEMALREİS Firkateyni, Suudi Arabistan’ın Cidde şehrine 20-24 Eylül tarihleri aralığında liman ziyareti düzenliyor.

#2
Foto - Arap ülkesine füze ve İHA yağıyordu: Türk savaş gemisi ateş hattına ulaştı

TCG KEMALREİS’in Cidde’ye gerçekleştirdiği liman ziyareti kapsamında; Türkiye’nin İslam İşbirliği Teşkilatı Daimî Temsilcisi Büyükelçi Cenk Uraz, Cidde Başkonsolosu Mustafa Ünal, Riyad Silahlı Kuvvetler ve Deniz Ataşesi Kurmay Albay Fazıl Erdem Kırcı ile Riyad Hava Ataşesi Yarbay Turgay Yılmaz gemiyi ziyaret etti.

#3
Foto - Arap ülkesine füze ve İHA yağıyordu: Türk savaş gemisi ateş hattına ulaştı

Ziyaret ile birlikte Türkiye ve Suudi Arabistan’ın ilgili diplomatik ve askeri makamları arasında da çeşitli temaslar gerçekleştirildi. TCG KEMALREİS ve Lojistik Destek Gemisi TCG Yzb. Güngör Durmuş, Somali Deniz Görev Grubu faaliyetleri kapsamında Somali’ye gitmiş, 8 Eylül’de Hint Okyanusu’nda ortak eğitim gerçekleştirmişti.

#4
Foto - Arap ülkesine füze ve İHA yağıyordu: Türk savaş gemisi ateş hattına ulaştı

Somali’den geri intikali kapsamında Cidde’yi ziyaret eden TCG KEMALREİS’in demirlediği liman, Kızıldeniz kıyısında bulunuyor. İran destekli Husiler son günlerde Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad başta olmak üzere çeşitli noktalardaki kritik tesislere füze ve İHA’larla saldırı düzenlemişti. Bölgedeki vatandaşlara “yüksek teyakkuz” çağrısı yapılırken, çatışmanın tırmanma potansiyeli de belirtilmişti.

#5
Foto - Arap ülkesine füze ve İHA yağıyordu: Türk savaş gemisi ateş hattına ulaştı

TCG KEMALREİS’in Cidde ziyareti, bölgede gerilimin sürdüğü bir döneme denk geliyor. Mekke Savunma Anlaşması kapsamında Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan, güvenlik ve savunma iş birliği temaslarını tarihteki en üst seviyeye çıkarmış durumda. KAYNAK: SAVUNMASANAYİST

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Yorumlar

sercan

İran destekli Husiler diyenler, ABD destekli Suudi diyemiyorlar.Suudi rejimi ABD ce İsrail güdümündedir ve bize düşmadırlar.Gazeteci Kaşıkçıyı ne de tez unuttuk!!!
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