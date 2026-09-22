Arap ülkesine füze ve İHA yağıyordu: Türk savaş gemisi ateş hattına ulaştı
Kızıldeniz'de Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki çatışma devam ederken Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait TCG KEMALREİS Firkateyni kritik noktaya ulaştı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kızıldeniz'de Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki çatışma devam ederken Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait TCG KEMALREİS Firkateyni kritik noktaya ulaştı.
Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait TCG KEMALREİS Firkateyni, Suudi Arabistan’ın Cidde şehrine 20-24 Eylül tarihleri aralığında liman ziyareti düzenliyor.
TCG KEMALREİS’in Cidde’ye gerçekleştirdiği liman ziyareti kapsamında; Türkiye’nin İslam İşbirliği Teşkilatı Daimî Temsilcisi Büyükelçi Cenk Uraz, Cidde Başkonsolosu Mustafa Ünal, Riyad Silahlı Kuvvetler ve Deniz Ataşesi Kurmay Albay Fazıl Erdem Kırcı ile Riyad Hava Ataşesi Yarbay Turgay Yılmaz gemiyi ziyaret etti.
Ziyaret ile birlikte Türkiye ve Suudi Arabistan’ın ilgili diplomatik ve askeri makamları arasında da çeşitli temaslar gerçekleştirildi. TCG KEMALREİS ve Lojistik Destek Gemisi TCG Yzb. Güngör Durmuş, Somali Deniz Görev Grubu faaliyetleri kapsamında Somali’ye gitmiş, 8 Eylül’de Hint Okyanusu’nda ortak eğitim gerçekleştirmişti.
Somali’den geri intikali kapsamında Cidde’yi ziyaret eden TCG KEMALREİS’in demirlediği liman, Kızıldeniz kıyısında bulunuyor. İran destekli Husiler son günlerde Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad başta olmak üzere çeşitli noktalardaki kritik tesislere füze ve İHA’larla saldırı düzenlemişti. Bölgedeki vatandaşlara “yüksek teyakkuz” çağrısı yapılırken, çatışmanın tırmanma potansiyeli de belirtilmişti.
TCG KEMALREİS’in Cidde ziyareti, bölgede gerilimin sürdüğü bir döneme denk geliyor. Mekke Savunma Anlaşması kapsamında Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan, güvenlik ve savunma iş birliği temaslarını tarihteki en üst seviyeye çıkarmış durumda. KAYNAK: SAVUNMASANAYİST
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