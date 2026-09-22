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Türkiye'nin ünlü şirketi Araplarla harekete geçti: Koç Holding'e rakip olacak

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Türkiye'nin ünlü şirketi Araplarla harekete geçti: Koç Holding'e rakip olacak

OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, Suudi enerji devi Aramco ile yapılması planlanan anlaşmayla ilgili olarak dikkat çeken açıklamalar yaptı.

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Foto - Türkiye'nin ünlü şirketi Araplarla harekete geçti: Koç Holding'e rakip olacak

OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, Tekreferans'ta yer alan habere göre, Saudi Aramco ile ortaklığa değinerek, enerjide küresel bir oyuncu olmak istediklerini belirterek, sıfırdan yeni rafineri ve olan rafineriye ortaklık görüşmelerinin sürdüğünü açıkladı. Yalçıntaş’ın açıklamaları, Aliağa'daki Koç'a ait TÜPRAŞ ile Star Rafinerisi sahibi Azerbaycan enerji devi SOCAR ile olası ortaklık planlarını gündeme getirdi. Sıfırdan yatırım için ise depolama ve limanı olan Aliağa’daki OYAK’ın tesisleri de öne çıkabilir

#2
Foto - Türkiye'nin ünlü şirketi Araplarla harekete geçti: Koç Holding'e rakip olacak

OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, enerjide küresel bir oyuncu olmak istediklerini belirterek, sıfırdan yeni rafineri ve olan rafineriye ortaklık görüşmelerinin sürdüğünü açıkladı. Yalçıntaş’ın açıklamaları, depolama ve limanı olan Aliağa’daki OYAK’ın tesislerini gündeme getirdi.

#3
Foto - Türkiye'nin ünlü şirketi Araplarla harekete geçti: Koç Holding'e rakip olacak

Suudi petrol ve rafineri devi Aramco’nun OYAK’ın iştiraki olan Güzel Enerji’ye ortaklığına değinen Yalçıntaş, “Enerji sektöründe büyüyeceğiz ve uluslararası bir oyuncu olacağız. Dev enerji firması ile yürüttüğümüz görüşmeler bu kapsamda bir adım. Sıfırdan yeni rafineri ve olan rafineriye ortaklık görüşmeleri sürüyor” dedi.

#4
Foto - Türkiye'nin ünlü şirketi Araplarla harekete geçti: Koç Holding'e rakip olacak

Suriye ve Irak’ta kalkınmanın başlayacağını, Tekfen’in önünde ciddi fırsatlar olacağını belirten Yalçıntaş, OYAK olarak dağıtımda etkin olduklarını, uluslararası oyuncu olmak için görüşmelerin bir adım olduğunu söyledi.

#5
Foto - Türkiye'nin ünlü şirketi Araplarla harekete geçti: Koç Holding'e rakip olacak

Yalçıntaş’ın açıklamaları, Aliağa'daki Koç'a ait TÜPRAŞ ile Azerbaycan enerji devi SOCAR ile olası görüşme planlarını gündeme getirdi. Sıfırdan yatırım için, depolama ve limanı olan Aliağa’daki OYAK’ın tesisleri de öne çıkabilir.

#6
Foto - Türkiye'nin ünlü şirketi Araplarla harekete geçti: Koç Holding'e rakip olacak

Erdemir’de dijital dönüşümün ciddi FAVÖK katkısı olduğuna değinen Yalçıntaş, OYAK ile diğer emeklilik fonlarına ilişkin iki aya kadar paylaşabilecekleri bir gelişme olacağını, kendilerinin emeklilik fonunun daha bilanço ağırlıklı ve likit hale gelmesi gerektiğini vurguladı.

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