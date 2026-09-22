Türkiye'nin ünlü şirketi Araplarla harekete geçti: Koç Holding'e rakip olacak

OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, Tekreferans'ta yer alan habere göre, Saudi Aramco ile ortaklığa değinerek, enerjide küresel bir oyuncu olmak istediklerini belirterek, sıfırdan yeni rafineri ve olan rafineriye ortaklık görüşmelerinin sürdüğünü açıkladı. Yalçıntaş’ın açıklamaları, Aliağa'daki Koç'a ait TÜPRAŞ ile Star Rafinerisi sahibi Azerbaycan enerji devi SOCAR ile olası ortaklık planlarını gündeme getirdi. Sıfırdan yatırım için ise depolama ve limanı olan Aliağa’daki OYAK’ın tesisleri de öne çıkabilir