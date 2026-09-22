Türkiye'nin ünlü şirketi Araplarla harekete geçti: Koç Holding'e rakip olacak

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OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, Suudi enerji devi Aramco ile yapılması planlanan anlaşmayla ilgili olarak dikkat çeken açıklamalar yaptı.
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OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, Suudi enerji devi Aramco ile yapılması planlanan anlaşmayla ilgili olarak dikkat çeken açıklamalar yaptı.
OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, Tekreferans'ta yer alan habere göre, Saudi Aramco ile ortaklığa değinerek, enerjide küresel bir oyuncu olmak istediklerini belirterek, sıfırdan yeni rafineri ve olan rafineriye ortaklık görüşmelerinin sürdüğünü açıkladı. Yalçıntaş’ın açıklamaları, Aliağa'daki Koç'a ait TÜPRAŞ ile Star Rafinerisi sahibi Azerbaycan enerji devi SOCAR ile olası ortaklık planlarını gündeme getirdi. Sıfırdan yatırım için ise depolama ve limanı olan Aliağa’daki OYAK’ın tesisleri de öne çıkabilir
OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, enerjide küresel bir oyuncu olmak istediklerini belirterek, sıfırdan yeni rafineri ve olan rafineriye ortaklık görüşmelerinin sürdüğünü açıkladı. Yalçıntaş’ın açıklamaları, depolama ve limanı olan Aliağa’daki OYAK’ın tesislerini gündeme getirdi.
Suudi petrol ve rafineri devi Aramco’nun OYAK’ın iştiraki olan Güzel Enerji’ye ortaklığına değinen Yalçıntaş, “Enerji sektöründe büyüyeceğiz ve uluslararası bir oyuncu olacağız. Dev enerji firması ile yürüttüğümüz görüşmeler bu kapsamda bir adım. Sıfırdan yeni rafineri ve olan rafineriye ortaklık görüşmeleri sürüyor” dedi.
Suriye ve Irak’ta kalkınmanın başlayacağını, Tekfen’in önünde ciddi fırsatlar olacağını belirten Yalçıntaş, OYAK olarak dağıtımda etkin olduklarını, uluslararası oyuncu olmak için görüşmelerin bir adım olduğunu söyledi.
Yalçıntaş’ın açıklamaları, Aliağa'daki Koç'a ait TÜPRAŞ ile Azerbaycan enerji devi SOCAR ile olası görüşme planlarını gündeme getirdi. Sıfırdan yatırım için, depolama ve limanı olan Aliağa’daki OYAK’ın tesisleri de öne çıkabilir.
Erdemir’de dijital dönüşümün ciddi FAVÖK katkısı olduğuna değinen Yalçıntaş, OYAK ile diğer emeklilik fonlarına ilişkin iki aya kadar paylaşabilecekleri bir gelişme olacağını, kendilerinin emeklilik fonunun daha bilanço ağırlıklı ve likit hale gelmesi gerektiğini vurguladı.
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