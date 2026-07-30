Tüm Fenerbahçeliler merak ediyordu O da olmadı yine... Tüm gözler Aziz Yıldırım yönetiminde...
Fenerbahçe'de acilen 9 numara aranırken, İspanya'dan gelen haber keyifleri kaçırdı...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Fenerbahçe'de acilen 9 numara aranırken, İspanya'dan gelen haber keyifleri kaçırdı...
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu öne sürülen yıldız isim için kritik bir gelişme yaşandı. Genç golcü için Premier Lig ekibinin 40 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladığı iddia edildi. İşte ayrıntılar...
Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, yıldız isimlerle temaslarını devam ettiriyor.
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer aldığı öne sürülen Gonzalo Garcia'nın geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
İspanyol futbolcunun kariyerine Alvaro Arbeloa yönetimindeki Fulham'da devam edeceği belirtildi. Real Madrid ile Londra ekibi arasında yapılan görüşmeler sonucunda transfer için anlaşma sağlandığı aktarıldı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23