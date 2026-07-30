Bakan Bolat, şirketlerin CEO’ları ile görüştü Brezilyalı yatırımcının gözdesi Türkiye
Türkiye’deki sermaye yatırımlarının doğrudan değeri 2,4 milyar doları aşan Brezilyalı firmalar, Türkiye’deki mevcut tesislerini büyütmeye ve yeni alanlarda ilave yatırımlar gerçekleştirmeye istekli olduklarını, Türkiye'yi uzun vadeli bir üretim ve büyüme merkezi olarak gördüklerini vurguladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’de yatırımları bulunan Brezilya sermayeli şirketlerin üst düzey temsilcilerini kabul etti.