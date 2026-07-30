Bakan Bolat, şirketlerin CEO’ları ile görüştü Brezilyalı yatırımcının gözdesi Türkiye

Brezilyalı firmalar ayrıca, ülkemizdeki mevcut tesislerini büyütmeye ve yeni alanlarda ilave yatırımlar gerçekleştirmeye istekli olduklarını, Türkiye'yi uzun vadeli bir üretim ve büyüme merkezi olarak gördüklerini vurgulamıştır. Ticaret Bakanlığı olarak, ülkemizde üretim yapan, istihdam oluşturan ve ihracata katkı sağlayan yerli ve uluslararası yatırımları ticaret politikası araçlarıyla desteklemeyi sürdüreceğiz” ifadeleri kullanıldı.