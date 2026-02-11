  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dünya
Tüm dünyaya ilan etti... Zelenskiy: Rus ordusu durmaya değil, savaşmaya hazırlanıyor
Tüm dünyaya ilan etti... Zelenskiy: Rus ordusu durmaya değil, savaşmaya hazırlanıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den son dakika bir Rusya açıklaması daha geldi.

Tüm dünyaya ilan etti... Zelenskiy: Rus ordusu durmaya değil, savaşmaya hazırlanıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine yönelik hava saldırılarını sürdürdüğünü vurgulayarak Rus ordusunun savaşı sürdürmek için hazırlık yaptığını belirtti.

Tüm dünyaya ilan etti... Zelenskiy: Rus ordusu durmaya değil, savaşmaya hazırlanıyor

Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, Rus ordusunun Ukrayna'ya bu gece insansız hava araçlarıyla (İHA) yaptığı saldırılar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Tüm dünyaya ilan etti... Zelenskiy: Rus ordusu durmaya değil, savaşmaya hazırlanıyor

Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine 129 İHA'yla saldırılar düzenlediğini, bu saldırılar sonucunda Harkiv bölgesinde 4 kişinin öldüğünü anımsattı.

Tüm dünyaya ilan etti... Zelenskiy: Rus ordusu durmaya değil, savaşmaya hazırlanıyor

Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Sumi bölgesine düzenlediği saldırılarda ise 1 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını kaydetti.

Tüm dünyaya ilan etti... Zelenskiy: Rus ordusu durmaya değil, savaşmaya hazırlanıyor

Rusya'nın Zaporijya'da bir hastaneye de saldırı yaptığını belirten Zelenskiy, "Rus ordusu durmaya değil, savaşmaya devam etmeye hazırlanıyor." değerlendirmesini yaptı.

Tüm dünyaya ilan etti... Zelenskiy: Rus ordusu durmaya değil, savaşmaya hazırlanıyor

Zelenskiy, Rus ordusunun saldırılarının, savaşın sona erdirilmesi için devam eden müzakere sürecini de baltaladığını belirterek Rusya'nın durdurulması için Ukrayna'nın güçlü güvenlik garantilerine ihtiyaç duyduğunu belirtti.

