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Tüm dünyanın gözü orada! Karanlık işlerin döndüğü üs… Bütün sırlar ortaya çıktı

2021-10-17 14:02:12
Tüm dünyanın gözü orada! Karanlık işlerin döndüğü üs… Bütün sırlar ortaya çıktı

ABD'nin gizli testlerini yürüttüğü ünlü 51. Bölge'nin çok yakınında, 52. Bölge isimli başka bir gizemli tesise dair detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı. Son dönemde üste nükleer faaliyetin arttığı da gelen haberler arasında.

#1
Foto - Yıllardır uzaylı fanatikleri ve ufologlar için bir komplonun merkezinde yer alan, oldukça gizli ABD Hava Kuvvetleri üssü olan 51. Bölge, kendi karanlık sırlarını barındıran ancak daha az bilinen bir kardeş tesise sahip. 52. Bölge, ünlü 51. Bölge'nin 110 kilometre kuzeybatısında bulunuyor. 900 kilometre karelik bir alana yayılan askeri tesis, 1957'de Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı silah programları için bir test alanı olarak açıldı. Son 60 yılda füzeler test edildi, bombalar atıldı ve son teknoloji uçakların hepsi burada uçtu.

Yıllardır uzaylı fanatikleri ve ufologlar için bir komplonun merkezinde yer alan, oldukça gizli ABD Hava Kuvvetleri üssü olan 51. Bölge, kendi karanlık sırlarını barındıran ancak daha az bilinen bir kardeş tesise sahip. 52. Bölge, ünlü 51. Bölge'nin 110 kilometre kuzeybatısında bulunuyor. 900 kilometre karelik bir alana yayılan askeri tesis, 1957'de Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı silah programları için bir test alanı olarak açıldı. Son 60 yılda füzeler test edildi, bombalar atıldı ve son teknoloji uçakların hepsi burada uçtu.

#2
Foto - 52. Bölge veya diğer adıyla “Tonopah Deney Alanı” (TTR) ABD’nin Nevada eyaletinin Tonopah kentinde bulunuyor ve 51. Bölge’deki tesise 113 km uzaklıkta. 52. Bölge’deki askeri tesis, 1957’de ABD Enerji Bakanlığı’nın silah programları için bir deney alanı olarak açıldı.

52. Bölge veya diğer adıyla “Tonopah Deney Alanı” (TTR) ABD’nin Nevada eyaletinin Tonopah kentinde bulunuyor ve 51. Bölge’deki tesise 113 km uzaklıkta. 52. Bölge’deki askeri tesis, 1957’de ABD Enerji Bakanlığı’nın silah programları için bir deney alanı olarak açıldı.

#3
Foto - Üste, 1977 ve 1988 yılları arasında, kod adı “Constant Peg” olan bir muharebe eğitimi gerçekleştirilerek, Rus Mikoyan MiG hava aracının ABD uçak mürettebatına, radarlara ve insansız hava araçlarına karşı dayanıklılığı test edildi.

Üste, 1977 ve 1988 yılları arasında, kod adı “Constant Peg” olan bir muharebe eğitimi gerçekleştirilerek, Rus Mikoyan MiG hava aracının ABD uçak mürettebatına, radarlara ve insansız hava araçlarına karşı dayanıklılığı test edildi.

#4
Foto - Bu test kapsamında binlerce kez görev amaçlı uçuş yapılmasına rağmen, söz konusu operasyon 2006 yılı Kasım ayına kadar tamamen gizli bir şekilde yürütüldü. Savunma dünyasının ünlü çift motorlu gizli saldırı uçağı Lockheed F-117 Nighthawk’ın da 1982 - 1989 yılları arasında, F-117 savaş uçağı programı henüz açıklanmamışken, yine gizli bir şekilde bu tesiste denendiği de biliniyor.

Bu test kapsamında binlerce kez görev amaçlı uçuş yapılmasına rağmen, söz konusu operasyon 2006 yılı Kasım ayına kadar tamamen gizli bir şekilde yürütüldü. Savunma dünyasının ünlü çift motorlu gizli saldırı uçağı Lockheed F-117 Nighthawk’ın da 1982 - 1989 yılları arasında, F-117 savaş uçağı programı henüz açıklanmamışken, yine gizli bir şekilde bu tesiste denendiği de biliniyor.

#5
Foto - 52. Bölge’deki askeri üs hâlâ aktif bir şekilde faaliyette olup, 4 yıl önce tesiste, ABD’nin nükleer silahlarının modernizasyonu gibi programlara destek olmak amacıyla bir dizi gelişmiş teknolojik güncellemeler yapıldı.

52. Bölge’deki askeri üs hâlâ aktif bir şekilde faaliyette olup, 4 yıl önce tesiste, ABD’nin nükleer silahlarının modernizasyonu gibi programlara destek olmak amacıyla bir dizi gelişmiş teknolojik güncellemeler yapıldı.

#6
Foto - Nitekim ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in, bu yıl Asya ziyareti öncesinde 52. Bölge’ye yaptığı ziyaret Amerikan basınına yansımış ve ziyaretin sebebi merak konusu olmuştu. Tesiste bu günlerde B61-12 taktik nükleer silahların test edildiği tahmin ediliyor.

Nitekim ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in, bu yıl Asya ziyareti öncesinde 52. Bölge’ye yaptığı ziyaret Amerikan basınına yansımış ve ziyaretin sebebi merak konusu olmuştu. Tesiste bu günlerde B61-12 taktik nükleer silahların test edildiği tahmin ediliyor.

#7
Foto - 51. Bölge’deki askeri tesise uydu görüntülerinden ulaşılamazken, 52. Bölge’nin bir kısmı uydudan görülebiliyor. 52. Bölge’deki üssün en önemli tesisleri arasında çok sayıda hangarın bulunduğu büyük bir uçak pisti ve binlerce çalışanı barındırabilecek kapasitede yatakhane dikkat çekiyor.

51. Bölge’deki askeri tesise uydu görüntülerinden ulaşılamazken, 52. Bölge’nin bir kısmı uydudan görülebiliyor. 52. Bölge’deki üssün en önemli tesisleri arasında çok sayıda hangarın bulunduğu büyük bir uçak pisti ve binlerce çalışanı barındırabilecek kapasitede yatakhane dikkat çekiyor.

#8
Foto - Yerel medyaya yansıyan haberlere göre, uçakla tesise gelen çalışanlar özel bir terminale iniyor ve hükümet araçları onlara eşlik ediyor. Bu arada üste son dönemde gerçekleştirilen deneylerden bazılarının yayınlandığı belirtilirken, bunlar arasında simülasyonlu silahlar, havadan atılan roketler ve patlayıcılar yer alıyor.

Yerel medyaya yansıyan haberlere göre, uçakla tesise gelen çalışanlar özel bir terminale iniyor ve hükümet araçları onlara eşlik ediyor. Bu arada üste son dönemde gerçekleştirilen deneylerden bazılarının yayınlandığı belirtilirken, bunlar arasında simülasyonlu silahlar, havadan atılan roketler ve patlayıcılar yer alıyor.

#9
Foto - Üssün büyük bölümünün ise on yıllarca gerçekleştirilen silah testleri sonucunda oluşan radyoaktif atıklardan dolayı “girilmez” yani “yasak bölge” olduğu belirtiliyor. ABD Enerji Bakanlığı, bölgeyi temizlemek için çalışmalara başladığını belirtmekle birlikte radyasyonun özellikle 1963 yılında gerçekleştirilen nükleer silah testlerinden kaynaklandığı kaydediliyor.

Üssün büyük bölümünün ise on yıllarca gerçekleştirilen silah testleri sonucunda oluşan radyoaktif atıklardan dolayı “girilmez” yani “yasak bölge” olduğu belirtiliyor. ABD Enerji Bakanlığı, bölgeyi temizlemek için çalışmalara başladığını belirtmekle birlikte radyasyonun özellikle 1963 yılında gerçekleştirilen nükleer silah testlerinden kaynaklandığı kaydediliyor.

#10
Foto - 1963’teki söz konusu nükleer silah testinin, ABD ve İngiltere’nin birlikte gerçekleştirdiği “Hız Treni Operasyonu” olduğu ve test sırasında “kirli bomba” içinde bulunan radyoaktif parçacıkların dağıldığı belirtiliyor.

1963’teki söz konusu nükleer silah testinin, ABD ve İngiltere’nin birlikte gerçekleştirdiği “Hız Treni Operasyonu” olduğu ve test sırasında “kirli bomba” içinde bulunan radyoaktif parçacıkların dağıldığı belirtiliyor.

#11
Foto - Boyd Bushman, 51. bölgede çalışmış olan ve ölümünden kısa bir süre önce çektiği video ile bu bölgedeki tüm gerçekleri anlatan bilim adamıdır. Bushman, ABD'li yetkililer tarafından sürekli inkar edilen Area 51 merkezini gördüğünü ve orada uzaylıların yapısı ile ilgili çalışmalar yapan bir grup bilim adamının olduğunu söyledi.

Boyd Bushman, 51. bölgede çalışmış olan ve ölümünden kısa bir süre önce çektiği video ile bu bölgedeki tüm gerçekleri anlatan bilim adamıdır. Bushman, ABD'li yetkililer tarafından sürekli inkar edilen Area 51 merkezini gördüğünü ve orada uzaylıların yapısı ile ilgili çalışmalar yapan bir grup bilim adamının olduğunu söyledi.

#12
Foto - Body Bushman çekilen fotoğrafları delil olarak göstererek kaydettiği videoda Area 51 merkezinde ele geçirilen uzaylıların iki tür olduğunu işaret etti. Bu iki grubu dünyalılara yakınlık gösteren ve düşmanlık gösterenler olarak ayırmıştır. Body Bushman uzaylıların uzun parmaklara ve perdeli ayaklara sahip olduklarını ayrıca Quintumnia adlı bir gezegenden dünyaya geldiklerini iddia etmiştir.

Body Bushman çekilen fotoğrafları delil olarak göstererek kaydettiği videoda Area 51 merkezinde ele geçirilen uzaylıların iki tür olduğunu işaret etti. Bu iki grubu dünyalılara yakınlık gösteren ve düşmanlık gösterenler olarak ayırmıştır. Body Bushman uzaylıların uzun parmaklara ve perdeli ayaklara sahip olduklarını ayrıca Quintumnia adlı bir gezegenden dünyaya geldiklerini iddia etmiştir.

#13
Foto - Body Bushman iddialarını uzaylı ve ufoların resimleriyle desteklemiştir. Açıkladığı en önemli bilgilerden biri ise 51. Bölgede yaşayan uzaylıların bir çoğunun yaşının 250 ve üzeri olduğunu ve bunlardan 18 tanesinin ABD için çalıştığını söylemesidir.

Body Bushman iddialarını uzaylı ve ufoların resimleriyle desteklemiştir. Açıkladığı en önemli bilgilerden biri ise 51. Bölgede yaşayan uzaylıların bir çoğunun yaşının 250 ve üzeri olduğunu ve bunlardan 18 tanesinin ABD için çalıştığını söylemesidir.

#14
Foto - Meslek hayatı boyunca uzaylılarla bir arada olan bu adamın elindeki görseller oldukça fazla. Body Bushman bir uzay gemisinden aldığı uzay taşının değerinin 2000 Amper gücünde olduğunu söylüyor.

Meslek hayatı boyunca uzaylılarla bir arada olan bu adamın elindeki görseller oldukça fazla. Body Bushman bir uzay gemisinden aldığı uzay taşının değerinin 2000 Amper gücünde olduğunu söylüyor.

#15
Foto - Boyd Bushman 51. bölgede eski bir çalışan olduğunu, sürekli irtibatta oldukları başka bir boyutta varlıkların olduğunu, bu varlıkların bir çok askeri birliklerin içine sızdığını ve özellikle de 51. bölgede sayılarının bir hayli fazla olduğunu iddia etmiştir. ABD hükümetinin uzaylılarını bildiğini söyleyen Boyd Bushman, uzaylıların dünyanın fazla nüfuslu bölgelerini yok etmeye çalışacaklarını, böylelikle geride kalan daha az nüfuslu bölgeleri daha rahat kontrol etmeyi amaçladıklarını söylemiştir.

Boyd Bushman 51. bölgede eski bir çalışan olduğunu, sürekli irtibatta oldukları başka bir boyutta varlıkların olduğunu, bu varlıkların bir çok askeri birliklerin içine sızdığını ve özellikle de 51. bölgede sayılarının bir hayli fazla olduğunu iddia etmiştir. ABD hükümetinin uzaylılarını bildiğini söyleyen Boyd Bushman, uzaylıların dünyanın fazla nüfuslu bölgelerini yok etmeye çalışacaklarını, böylelikle geride kalan daha az nüfuslu bölgeleri daha rahat kontrol etmeyi amaçladıklarını söylemiştir.

#16
Foto - Dünyanın en merak ettiği ama on yıllardır sırrı çözülemeyen ABD'nin gizli üssü 51'inci bölge esrarını halen koruyor. Görüntüleri yayınlanan bölgeye kimse sokulmuyor ve içinde ne olduğunu bilen yok!

Dünyanın en merak ettiği ama on yıllardır sırrı çözülemeyen ABD'nin gizli üssü 51'inci bölge esrarını halen koruyor. Görüntüleri yayınlanan bölgeye kimse sokulmuyor ve içinde ne olduğunu bilen yok!

#17
Foto - İddialara göre ABD, 51. bölgede daha önce yakaldığı dünya dışı yaratıkları yani uzaylıları inceliyor, özel deneyler yapıyor. Dışarıdan bakıldığında bir üs gibi görünen bölgenin yer altında daha büyük bir gizem taşıdığı ve asıl üssün orada yer aldığı düşünülüyor.

İddialara göre ABD, 51. bölgede daha önce yakaldığı dünya dışı yaratıkları yani uzaylıları inceliyor, özel deneyler yapıyor. Dışarıdan bakıldığında bir üs gibi görünen bölgenin yer altında daha büyük bir gizem taşıdığı ve asıl üssün orada yer aldığı düşünülüyor.

#18
Foto - Plakası bulunmayan ve kimlikleri belli olmayan silahlı güvenlik görevlileri tarafından korunan üsse kimsenin yaklaşmasına izin verilmezken çevrede üsse yaklaşılması durumunda personelin ateş açma yetkisinin bulunduğu uyarı yazıların bulunuyor. 1947 senesinde Roswell’e düştüğü iddia edilen UFO’dan elde edilen teknolojilerin geliştirildiği, elde edilen bu verilerle de lazer güdümlü füze, kızılötesi ışın gibi teknolojilerin üretildiği söylenen bir bölge: 51. bölge...

Plakası bulunmayan ve kimlikleri belli olmayan silahlı güvenlik görevlileri tarafından korunan üsse kimsenin yaklaşmasına izin verilmezken çevrede üsse yaklaşılması durumunda personelin ateş açma yetkisinin bulunduğu uyarı yazıların bulunuyor. 1947 senesinde Roswell’e düştüğü iddia edilen UFO’dan elde edilen teknolojilerin geliştirildiği, elde edilen bu verilerle de lazer güdümlü füze, kızılötesi ışın gibi teknolojilerin üretildiği söylenen bir bölge: 51. bölge...

#19
Foto - 51. Bölge, Las Vegas’ın 153 km kuzeyinde Nevada test sahası ve Nellis Hava Kuvvetleri sahası ile çevreleniyor. İçinde bulunduğu arazinin büyüklüğü 76 km... Dışarıdan çekilen görüntüler buz dağının sadece görünen kısmı... Çekilen fotoğraflarında yalnızca birkaç hangar ve çeşitli küçük yapılardan oluştuğu görülse de, yerin altında çok önemli ve geniş bir kompleksin bulunduğu biliniyor.

51. Bölge, Las Vegas’ın 153 km kuzeyinde Nevada test sahası ve Nellis Hava Kuvvetleri sahası ile çevreleniyor. İçinde bulunduğu arazinin büyüklüğü 76 km... Dışarıdan çekilen görüntüler buz dağının sadece görünen kısmı... Çekilen fotoğraflarında yalnızca birkaç hangar ve çeşitli küçük yapılardan oluştuğu görülse de, yerin altında çok önemli ve geniş bir kompleksin bulunduğu biliniyor.

#20
Foto - Bu gizli bölge, ‘Independence Day’ filminden, ‘The X-Files’ dizisine kadar, birçok bilim kurgu yapımına konu olan 51’inci Bölge, popüler kültürde ‘Dünya’ya gelen uzaylıların tutulduğu yer’ olarak kabul ediliyor. ABD 51. bölgedeki üssü kabul etse de, uzaylılara yönelik iddiaları ya da yapılan deneyleri kesin bir dille reddediyor. CIA, 51. bölge ile ilgili raporunda dünya dışı varlıklara değinmiyor, tersine, 51’inci Bölge’nin ‘hükümetin gizli U-2 casus uçak programının parçası olduğunu’ öne sürüyor. Soğuk savaş yıllarında gizli operasyonların yürütüldüğü 51. Bölge, uzun süre boyunca çılgınların, komplo teorisyenlerinin ve aşırı meraklıların ilgi odağı oldu. 51. Bölge'nin UFO'lara ve uzaylı varlıklara ev sahipliği yaptığı yönündeki söylentilerin henüz kanıtlanamamış olmasına karşın, hükümetin bu üstte yıllardır gizli çalışmalar sürdürdüğü ve ileri sürülen bazı spekülasyonların gerçek olduğu iddia ediliyor.

Bu gizli bölge, ‘Independence Day’ filminden, ‘The X-Files’ dizisine kadar, birçok bilim kurgu yapımına konu olan 51’inci Bölge, popüler kültürde ‘Dünya’ya gelen uzaylıların tutulduğu yer’ olarak kabul ediliyor. ABD 51. bölgedeki üssü kabul etse de, uzaylılara yönelik iddiaları ya da yapılan deneyleri kesin bir dille reddediyor. CIA, 51. bölge ile ilgili raporunda dünya dışı varlıklara değinmiyor, tersine, 51’inci Bölge’nin ‘hükümetin gizli U-2 casus uçak programının parçası olduğunu’ öne sürüyor. Soğuk savaş yıllarında gizli operasyonların yürütüldüğü 51. Bölge, uzun süre boyunca çılgınların, komplo teorisyenlerinin ve aşırı meraklıların ilgi odağı oldu. 51. Bölge'nin UFO'lara ve uzaylı varlıklara ev sahipliği yaptığı yönündeki söylentilerin henüz kanıtlanamamış olmasına karşın, hükümetin bu üstte yıllardır gizli çalışmalar sürdürdüğü ve ileri sürülen bazı spekülasyonların gerçek olduğu iddia ediliyor.

#21
Foto - Gözlerden uzak gizli yeraltı tünelleri, saklı düşman uçakları, çok gizli UFO dosyaları gibi iddia ve söylentiler daima 51. Bölge ile ilişkilendirildi.

Gözlerden uzak gizli yeraltı tünelleri, saklı düşman uçakları, çok gizli UFO dosyaları gibi iddia ve söylentiler daima 51. Bölge ile ilişkilendirildi.

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