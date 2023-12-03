2023-12-03 19:17:36 Tüm dünyanın gözü bu müzede
Mısır’da Imhotep Müzesi yeniden ziyaretçilere açıldı.
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Mısır’da Imhotep Müzesi yeniden ziyaretçilere açıldı.
Mısır’ın Giza kentindeki Sakkara bölgesinde yer alan Imhotep Müzesi, geliştirme çalışmalarının ardından yeniden ziyaretçilere açıldı.
Müzede, Sakkara bölgesindeki kazılarda ortaya çıkarılan antik Mısır dönemine ait 500’ün üzerinde tarihi eser sergileniyor.
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