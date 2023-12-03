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Dünya
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Tüm dünyanın gözü bu müzede

2023-12-03 19:17:36
Tüm dünyanın gözü bu müzede

Mısır’da Imhotep Müzesi yeniden ziyaretçilere açıldı.

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Foto - Tüm dünyanın gözü bu müzede

Mısır’ın Giza kentindeki Sakkara bölgesinde yer alan Imhotep Müzesi, geliştirme çalışmalarının ardından yeniden ziyaretçilere açıldı.

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Foto - Tüm dünyanın gözü bu müzede

Müzede, Sakkara bölgesindeki kazılarda ortaya çıkarılan antik Mısır dönemine ait 500’ün üzerinde tarihi eser sergileniyor.

#3
Foto - Tüm dünyanın gözü bu müzede

#4
Foto - Tüm dünyanın gözü bu müzede

#5
Foto - Tüm dünyanın gözü bu müzede

#6
Foto - Tüm dünyanın gözü bu müzede

#7
Foto - Tüm dünyanın gözü bu müzede

#8
Foto - Tüm dünyanın gözü bu müzede

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Foto - Tüm dünyanın gözü bu müzede

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