Putin'den şok karar: İzmir’in vergi rekortmenine el koydu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İzmir’in vergi rekortmenine el koyması, iki ülke arasında büyük bir gerilimin fitilini ateşledi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İzmir’in vergi rekortmenine el koyması, iki ülke arasında büyük bir gerilimin fitilini ateşledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz hafta Japon sigara devi JTI’ın ülkedeki varlıklarına el koydu. Putin bugün de Japonya’nın sert tepkisine rağmen JTI fabrikalarına el koyma kararına yeni bir hamleyle devam etti. Japonlara ait küresel sigara şirketini Rusya'daki üç varlığı daha geçici yönetime devredildi.
JTI Türkiye, İzmir Defterdarlığı’nın açıkladığı 2025 yılı kurumlar vergisi şampiyonları listesinde dördüncü sırada yer aldı. Torbalı’da 1993 yılında kurulan sigara fabrikasında 27 yıldır JTI adıyla sigara üretimi yapan dünya tütün ve sigara devi JTI, 769 milyon TL vergi ile dördüncü oldu. JTI Tütün Ürünleri Sanayi A.Ş., 35 milyar liralık net satışla Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın en büyük 100 şirket listesine altıncı sıradan girmişti.
Rusya'nın resmi yasal bilgi portalında yayımlanan kararnameye göre, "Pereslavl-Tabak", "JTI İnovasyon Ürünleri" ve "JTI Rusya" adlı şirketlerin sermaye paylarının tamamı geçici yönetime devredildi. Lüksemburg merkezli JTI Investments Sarl'a ait üç şirketin yönetimini Promışlennıye Aktivı üstlenecek.
Putin, 5 Kasım'da imzaladığı kararnameyle JTI'ın Rusya'daki 4 fabrikasını aynı şirketin geçici yönetimine devretmişti.
Bu karar sigara şirketinin Tokyo Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören hisselerinin yüzde 20’ye yakın düşüşünü beraberinde getirdi. Japonya ise karara tepki gösterdi.
Buna rağmen Putin yeni bir kararla birlikte şirketin ülkedeki toptan satış ve diğer ticari faaliyetlerinden sorumlu kuruluşları da geçici yönetim kapsamına alınması talimatını verdi. Rusya'da Nisan 2023'te yürürlüğe giren kararnameyle, Batılı ülkelerin yaptırımlarına karşılık bazı yabancı şirketlerin ülkedeki varlıklarının geçici yönetime devredilmesinin önü açılmıştı.
TEKREFERANS
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23