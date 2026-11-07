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Arap ülkesi Mekke İttifakı'na katılıyor: Aldıkları kararı duyurdular

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Arap ülkesi Mekke İttifakı'na katılıyor: Aldıkları kararı duyurdular

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması genişliyor. Komşu Suriye'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

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Foto - Arap ülkesi Mekke İttifakı'na katılıyor: Aldıkları kararı duyurdular

Suriye resmi haber ajansı SANA, Suriye ile Suudi Arabistan arasında askeri eğitim ve danışmanlık alanında yapılan anlaşmalara ilişkin bir haber yayımladı.

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Foto - Arap ülkesi Mekke İttifakı'na katılıyor: Aldıkları kararı duyurdular

Suriye diplomatik kaynaklarına dayandırılan haberde, Suudi Arabistan ile mevcut askeri anlaşmaların her iki ülkenin ulusal çıkarlarına hizmet edecek şekilde eğitim, deneyim paylaşımı ve askeri danışmanlık kapsamında yürütüldüğü belirtildi. Askeri kuvvetlerin eğitilmesi ve kapasitelerinin geliştirilmesine odaklanan anlaşmalar çerçevesinde Suudi Arabistan’dan Suriye’ye koordinasyon ziyaretlerinin gelecek ay başlayacağı bildirildi.

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Foto - Arap ülkesi Mekke İttifakı'na katılıyor: Aldıkları kararı duyurdular

Kaynaklar, ortak çıkarların böyle bir durumu gerekli kılması halinde taraflar arasındaki işbirliğinin gelecekte karşılıklı savunma anlaşmasına dönüşebileceğini veya Suriye’nin Mekke İttifakı‘na katılımını kapsayacak şekilde genişleyebileceğini açıkladı.

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Foto - Arap ülkesi Mekke İttifakı'na katılıyor: Aldıkları kararı duyurdular

Öte yandan, Suriye askerlerinin Yemen'de İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan arasında süren çatışmaya müdahale kapsamında Yemen'e gönderileceği iddialarının asılsız olduğu kaydedildi. Kaynaklar, ülkenin önceliğinin iç güvenlik, yeniden imar ve ekonomik toparlanma olduğunu vurguladı.

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Yorumlar

Hakk

Türk vatandaşlarına vizesiz topraklarına giriş yaptırmayan Sudi arabistan için niye türk askeri gönderilsin ???
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