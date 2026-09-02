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Ekonomi
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İran 17 yıl sonra yola geldi: Türkiye'ye 'biz hazırız, hadi masaya oturalım' mesajı gönderdiler

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İran 17 yıl sonra yola geldi: Türkiye'ye 'biz hazırız, hadi masaya oturalım' mesajı gönderdiler

İran, Türkiye'nin 17 yıl önce yaptığı kritik teklife cevap verdi. İranlı yetkililer 'biz hazırız, anlaşmak için masaya oturabiliriz' mesajı yolladı.

#1
Foto - İran 17 yıl sonra yola geldi: Türkiye'ye 'biz hazırız, hadi masaya oturalım' mesajı gönderdiler

Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in haberine göre, Türkiye ile İran arasında serbest ticaret bölgesi kurulumu için uzun süredir devam eden görüşmelere Tahran’dan hazırız mesajı geldi.

#2
Foto - İran 17 yıl sonra yola geldi: Türkiye'ye 'biz hazırız, hadi masaya oturalım' mesajı gönderdiler

2009 yılında, o dönem Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanlığı yapan Zafer Çağlayan, Tahran Yönetimi’nden gelen “Türkiye-İran sınırında ortak bir serbest bölge kuralım” teklifine, “Başımızın üstüne. Biz sizden gelen talebi çalışmaya başladık. Serbest bölge projesiyle ilgili bakanlığımızda şu anda çalışma devam ediyor” diye yanıt vermişti.

#3
Foto - İran 17 yıl sonra yola geldi: Türkiye'ye 'biz hazırız, hadi masaya oturalım' mesajı gönderdiler

Serbest ticaret bölgesi için 17 yıl sonra İran tarafı resmi açıklamada bulundu. İran, Türkiye ile kuzeybatı sınırındaki Hoy bölgesinde ortak serbest ticaret bölgesi kurulması için gerekli hazırlıkları tamamladı ve projenin hayata geçirilmesi için Ankara’nın gerekli adımları atmasını beklediğini duyurdu.

#4
Foto - İran 17 yıl sonra yola geldi: Türkiye'ye 'biz hazırız, hadi masaya oturalım' mesajı gönderdiler

Açıklama Tesnim Haber Ajansı’na İran Serbest ve Özel Ekonomik Bölgeler Yüksek Konseyi Sekreteri Hüseyin Füruzan’dan geldi. Füruzan, Tahran’ın ortak serbest bölgenin faaliyete geçirilmesi için gerekli hazırlıkları tamamladığını ve şimdi Türk tarafının buna karşılık gelen adımları atmasını beklediğini, projenin iki ülkenin ekonomik ve ticari potansiyelinin ortaya çıkarılmasına katkı sağlayabileceğini belirtti.

#5
Foto - İran 17 yıl sonra yola geldi: Türkiye'ye 'biz hazırız, hadi masaya oturalım' mesajı gönderdiler

Kuzeybatı İran’da yer alan Hoy’un konumuna dikkat çeken Füruzan, kentin İran-Türkiye ulaşım koridoru üzerinde bulunmasının iki komşu ülke arasındaki ticari, ekonomik ve transit bağlantıların genişletilmesi açısından önemli bir avantaj sunduğunu söyledi.

#6
Foto - İran 17 yıl sonra yola geldi: Türkiye'ye 'biz hazırız, hadi masaya oturalım' mesajı gönderdiler

Füruzan’a göre ortak serbest ticaret bölgesi, sınır ötesi ticareti artırabilir, ekonomik alışverişi kolaylaştırabilir, yatırım çekebilir ve üretim ile hizmet faaliyetlerinin genişlemesine katkıda bulunabilir. Füruzan ayrıca ortak serbest bölgenin her iki taraftaki sınır topluluklarına fayda sağlayacağını söyledi.

#7
Foto - İran 17 yıl sonra yola geldi: Türkiye'ye 'biz hazırız, hadi masaya oturalım' mesajı gönderdiler

17 yıl önce gündeme gelen iki ülke arasında ortak serbest bölge fikri son olarak geçtiğimiz yıl Aralık ayında gündemdeydi. O dönem Serbest ve Özel Ekonomik Bölgeler Yüksek Konseyi Sekreteri olan Rıza Mesrur, Ankara’yı ziyaret etmiş, Ticaret Bakanlığı’nda yaptığı görüşmede bulunmuştu.

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