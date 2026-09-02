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Çelik Kubbe alacaklardı: Arap ülkesi yaptığı yine yapacağını, gerçekten rezalet

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Çelik Kubbe alacaklardı: Arap ülkesi yaptığı yine yapacağını, gerçekten rezalet

Körfez'deki İran saldırıları nedeniyle Türkiye'den Çelik Kubbe'nin katmanlarını oluşturan silahları alacağı konuşulan BAE skandal bir hamleye hazırlanıyor.

#1
Foto - Çelik Kubbe alacaklardı: Arap ülkesi yaptığı yine yapacağını, gerçekten rezalet

İsrail’in, Yunanistan’a yönelik yaklaşık 3,5 milyar dolarlık hava savunma anlaşmasının ardından ihracat ağını genişletmeye hazırlandığı bildirildi. İsrail’in yeni hedefindeki ülkelerden birinin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olduğu öne sürüldü.

#2
Foto - Çelik Kubbe alacaklardı: Arap ülkesi yaptığı yine yapacağını, gerçekten rezalet

Middle East Eye’ın mevcut ve eski ABD’li yetkililere dayandırdığı haberine göre, İsrail, BAE ve ABD arasında yürütülen görüşmelerde, BAE’nin hava savunmasındaki eksikliklerin İsrail yapımı sistemlerle giderilmesi ele alınıyor.

#3
Foto - Çelik Kubbe alacaklardı: Arap ülkesi yaptığı yine yapacağını, gerçekten rezalet

İsrail’in hava savunma teknolojilerinin son dönemde önemli bir ihracat kalemine dönüştüğü belirtilirken, bu sistemlerin ABD yapımı alternatiflere kıyasla daha düşük maliyetli ve ihracata daha elverişli olduğu ifade ediliyor.

#4
Foto - Çelik Kubbe alacaklardı: Arap ülkesi yaptığı yine yapacağını, gerçekten rezalet

BAE, İsrail ile mevcut savunma işbirliği nedeniyle Tel Aviv’in sistemleri açısından önemli bir pazar olarak değerlendiriliyor. Ülke halen ABD üretimi Patriot ve THAAD sistemlerini kullanıyor. Daha önce İsrail yapımı Barak hava savunma sistemlerini de satın alan BAE’nin, farklı tehditleri aynı anda karşılayabilecek kapsamlı bir katmanlı savunma mimarisine sahip olmadığı belirtiliyor.

#5
Foto - Çelik Kubbe alacaklardı: Arap ülkesi yaptığı yine yapacağını, gerçekten rezalet

ABD, İran’la çatışmaların yoğunlaştığı dönemde İsrail’in BAE’ye Demir Kubbe bataryaları ve teknik personel gönderdiğini açıklamıştı. Financial Times da İsrail’in BAE’ye insansız hava araçlarını tespit etmeye yönelik bir sistem gönderdiğini yazmıştı.

#6
Foto - Çelik Kubbe alacaklardı: Arap ülkesi yaptığı yine yapacağını, gerçekten rezalet

İsrail ile Yunanistan arasında pazartesi günü imzalanan anlaşma, İsrail’in hava savunma teknolojilerini farklı ülkelere ihraç etme stratejisinde önemli bir örnek olarak görülüyor. Anlaşma kapsamında İsrail, Yunanistan’ın geliştirdiği “Aşil Kalkanı” hava savunma sisteminin tasarımına ve bileşen tedarikine katkı sağlayacak. Paket içerisinde balistik füze, hava aracı ve İHA tehditlerine karşı kullanılacak Davut’un Sapanı, SPYDER ve Barak MX sistemleri ile çok görevli radarların da bulunduğu bildirildi.

#7
Foto - Çelik Kubbe alacaklardı: Arap ülkesi yaptığı yine yapacağını, gerçekten rezalet

Bu anlaşmayla Yunanistan, Finlandiya’nın ardından Davut’un Sapanı sistemini kullanan ikinci ülke olacak. İsrail’in savunma ortaklıklarını genişletme çabası, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz’de hava savunma kapasitesinin giderek daha fazla önem kazandığı bir döneme denk geliyor. Tel Aviv’in farklı ülkelerle yaptığı anlaşmalar sayesinde kendi savunma sistemleri için yeni pazarlar oluşturmayı ve bölgedeki askeri işbirliği ağını güçlendirmeyi hedeflediği değerlendiriliyor.

#8
Foto - Çelik Kubbe alacaklardı: Arap ülkesi yaptığı yine yapacağını, gerçekten rezalet

BAE’nin olası yeni müşteri olarak öne çıkması ise İsrail ile Körfez ülkeleri arasındaki savunma işbirliğinin daha ileri bir aşamaya taşınabileceğine işaret ediyor. Ancak taraflar arasında yürütülen görüşmelerin henüz nihai bir anlaşmayla sonuçlanmadığı belirtiliyor.

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