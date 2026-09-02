Çelik Kubbe alacaklardı: Arap ülkesi yaptığı yine yapacağını, gerçekten rezalet

BAE, İsrail ile mevcut savunma işbirliği nedeniyle Tel Aviv’in sistemleri açısından önemli bir pazar olarak değerlendiriliyor. Ülke halen ABD üretimi Patriot ve THAAD sistemlerini kullanıyor. Daha önce İsrail yapımı Barak hava savunma sistemlerini de satın alan BAE’nin, farklı tehditleri aynı anda karşılayabilecek kapsamlı bir katmanlı savunma mimarisine sahip olmadığı belirtiliyor.