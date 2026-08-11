Bakan Çiftçi Bulgaristan’da temaslarda bulundu! Yeni nesil suç örgütleri terör örgütlerine dönüştü

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, resmi temaslarda bulunmak üzere Bulgaristan’ı ziyaret etti. Başkent Sofya’da Bulgaristan İçişleri Bakanı Ivan Demerdzhiev ile bir araya gelen Bakan Çiftçi, mevkidaşıyla baş başa görüştü. Ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Görüşmelerin ardından Polis Akademisi Başkanlığı ile Bulgaristan İçişleri Bakanlığı arasında Eğitim ve Akademik İş Birliği Mutabakat Zaptı imzalandı. Bakan Çiftçi ve Bakan Demerdzhiev, imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çiftçi, yeni nesil suç örgütleri ile mücadele ile ilgili balkanlardan mesaj verdi. Mevkidaşı Ivan Demerdzhiev ile yeni nesil çetelerle ortak mücadele vurgusu yaptı. Bakan Çiftçi ile Bulgaristan İçişleri Bakanı Demerdzhiev arasında gerçekleştirilen görüşmede güvenlik iş birliği, kaçakçılık, organize suçlar ve terörle mücadele, düzensiz göç yönetimi, sınır güvenliği ve sınır kapılarındaki geçişler başta olmak üzere iki bakanlığın görev alanına giren konular ele alındı. Yaz aylarında sınır kapılarında oluşan yoğunluk sebebiyle vatandaşların geçişlerinin daha hızlı ve konforlu şekilde gerçekleştirilmesine yönelik atılabilecek ortak adımlar da görüşmelerde değerlendirildi.