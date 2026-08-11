Bakan Çiftçi Bulgaristan’da temaslarda bulundu! Yeni nesil suç örgütleri terör örgütlerine dönüştü

89 KİŞİNİN İADESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ Bölgenin huzuru ve güvenliği için Bulgaristan İçişleri Bakanlığı ile yürütülecek iş birliğinin kıymetli olduğunu söyleyen Bakan Çiftçi, “Bugüne kadar yeni nesil suç örgütleri başta olmak üzere ülkemiz tarafından aranan 89 kişinin iadesini gerçekleştirdiler. 19 kişinin daha iadesi konusunda görüşmelerimiz devam ediyor. Ben bu konuda da gerekli yardımları ve destekleri sağlayacaklarına inanıyorum” açıklamasında bulundu. UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU Bakan Çiftçi, görüşmelerde ele alınan önemli başlıklardan birinin de uyuşturucuyla mücadele olduğunu kaydederek, “Hem yeni nesil suç örgütleriyle mücadele hem de uyuşturucuyla mücadele konusunda Bulgaristan İçişleri Bakanlığının desteklerini önemsiyoruz” dedi. Bu alanda atılacak adımların iki ülkenin de menfaatine olacağını aktaran Bakan Çiftçi, “Bu durum, ülkelerimiz arasındaki güvenlik iş birliğini bir tercih olarak değil, bir zorunluluk olarak ortaya çıkarmaktadır” ifadesini kullandı.