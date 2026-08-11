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Dünya
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Yunanistan'ın kalbi Atina'da felaket! Uçaklar ve helikopterler havalandı

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Yunanistan'ın kalbi Atina'da felaket! Uçaklar ve helikopterler havalandı

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında yangın çıktı.

#1
Foto - Yunanistan'ın kalbi Atina'da felaket! Uçaklar ve helikopterler havalandı

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Pikermi bölgesinde otluk alanda yangın çıktığı belirtildi. İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, Pikermi bölgesinde otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktığı ifade edildi.

#2
Foto - Yunanistan'ın kalbi Atina'da felaket! Uçaklar ve helikopterler havalandı

Yangına, 115 itfaiyeci, 2 yaya müdahale ekibi, gönüllüler ve 30 araçla müdahale edildiği, söndürme çalışmalarına havadan 2 uçak ve 3 helikopterin de destek verdiği belirtildi.

#3
Foto - Yunanistan'ın kalbi Atina'da felaket! Uçaklar ve helikopterler havalandı

Açıklamada, Avrupa İtfaiyecileri Ön Konuşlandırma Programı kapsamında Yunanistan'da bulunan Romanya ve Fransa'dan ekiplerin de çalışmalara katıldığı kaydedildi.

#4
Foto - Yunanistan'ın kalbi Atina'da felaket! Uçaklar ve helikopterler havalandı

Sivil Koruma Birimi tarafından bölgedeki vatandaşlara "112" acil uyarı sistemi üzerinden tedbirli ve hazır olmaları yönünde mesaj gönderildiği belirtildi.

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