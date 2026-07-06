Elçiliğe İHA'lı saldırı kriz çıkardı! Rusya’dan İsveç’e protesto notası
Rusya, Stockholm’deki Büyükelçiliğine yönelik İHA saldırısı sebebiyle İsveç’e protesto notası verdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Rusya, Stockholm’deki Büyükelçiliğine yönelik İHA saldırısı sebebiyle İsveç’e protesto notası verdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, geçen hafta Rusya’nın Stockholm Büyükelçiliğine yönelik 2 İHA ile saldırı düzenlendiği anımsatıldı.
Bunun üzerine İsveç’in Moskova Büyükelçisi Christina Johannesson’un Bakanlığa çağrıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Büyükelçi'ye saldırı nedeniyle protesto notası verilerek, İsveç yetkililerinin olaya kayıtsız kalmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı. İsveç tarafından 1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerine titizlikle uyması ve söz konusu olayları engellenmesine yönelik kapsamlı önlemler alması talep edildi."
Rusya’nın Stockholm Büyükelçiliğinin 2 Temmuz’da kırmızı boya ve sahte patlayıcı taşıyan İHA’larla hedef alındığı bildirilmişti.
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