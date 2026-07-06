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Elçiliğe İHA'lı saldırı kriz çıkardı! Rusya’dan İsveç’e protesto notası

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AA Giriş Tarihi:

Elçiliğe İHA'lı saldırı kriz çıkardı! Rusya’dan İsveç’e protesto notası

Rusya, Stockholm’deki Büyükelçiliğine yönelik İHA saldırısı sebebiyle İsveç’e protesto notası verdi.

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Foto - Elçiliğe İHA'lı saldırı kriz çıkardı! Rusya’dan İsveç’e protesto notası

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, geçen hafta Rusya’nın Stockholm Büyükelçiliğine yönelik 2 İHA ile saldırı düzenlendiği anımsatıldı.

#2
Foto - Elçiliğe İHA'lı saldırı kriz çıkardı! Rusya’dan İsveç’e protesto notası

Bunun üzerine İsveç’in Moskova Büyükelçisi Christina Johannesson’un Bakanlığa çağrıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

#3
Foto - Elçiliğe İHA'lı saldırı kriz çıkardı! Rusya’dan İsveç’e protesto notası

"Büyükelçi'ye saldırı nedeniyle protesto notası verilerek, İsveç yetkililerinin olaya kayıtsız kalmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı. İsveç tarafından 1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerine titizlikle uyması ve söz konusu olayları engellenmesine yönelik kapsamlı önlemler alması talep edildi."

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Foto - Elçiliğe İHA'lı saldırı kriz çıkardı! Rusya’dan İsveç’e protesto notası

Rusya’nın Stockholm Büyükelçiliğinin 2 Temmuz’da kırmızı boya ve sahte patlayıcı taşıyan İHA’larla hedef alındığı bildirilmişti.

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