İsrail'den alçak suikast! 4 kişi şehit oldu
Kandan beslenen terör devleti İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'da bir araca düzenlediği İHA saldırısında 4 kişi şehit oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kandan beslenen terör devleti İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'da bir araca düzenlediği İHA saldırısında 4 kişi şehit oldu.
İsrail, bölgedeki ateşkese ve Lübnan'ın da dahil edildiği belirtilen ABD-İran mutabakatına rağmen saldırılarını sürdürdü. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusuna ait bir İHA, Yukarı Nebatiye beldesinde öğretmen okulu yolunda bir aracı hedef aldı.
Saldırıda, beldedeki evlerini kontrol etmeye gelen bir kadın ile annesi ve yabancı uyruklu 2 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan İsrail'e ait bir İHA, 15 dakikadan kısa süre içinde Yukarı Nebatiye'ye 2 ses bombası attı.
İSRAİL ALÇAK SALDIRIYI SAHİPLENDİ - srail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine öğle saatlerinde düzenlenen hava saldırısını üstlendi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Yukarı Nebatiye beldesinde içinde 4 kişinin bulunduğu bir aracın hava saldırısında hedef aldığı aktarıldı. Açıklamada, İsrail birliklerinin Lübnan'ın güneyinde konuşlandığı bölgeye doğru yaklaştığı iddia edilen aracın savaş uçaklarınca vurulduğu belirtildi.
İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu. ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 304 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti. İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu. Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesini içeriyor. Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.
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