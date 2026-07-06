  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kulübü bile yok, ama dünyayı titretti: Norveç'te gecenin kahramanı o oldu İsrail'den alçak suikast! 4 kişi şehit oldu Kılıçdaroğlu, ‘Uçağın inmediği yere havalimanı yapan başka ülke gördünüz mü?’ diyordu: Sabiha Gökçen’de tarihi rekor! Günlük yolcu sayısı 166 bine çıktı Dakikaları saymayı bırakın: Yumurtanın kıvamı artık parmağınızın ucunda! Mihriban Yılmaz’ı vahşice katleden katilden kan donduran itiraf: Domuzların eşelediği yere gömdüm iPhone ve iPad şarjında doğru bilinen yanlışlar
Dünya
6
Yeniakit Publisher
İsrail'den alçak suikast! 4 kişi şehit oldu

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi:

İsrail'den alçak suikast! 4 kişi şehit oldu

Kandan beslenen terör devleti İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'da bir araca düzenlediği İHA saldırısında 4 kişi şehit oldu.

#1
Foto - İsrail'den alçak suikast! 4 kişi şehit oldu

İsrail, bölgedeki ateşkese ve Lübnan'ın da dahil edildiği belirtilen ABD-İran mutabakatına rağmen saldırılarını sürdürdü. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusuna ait bir İHA, Yukarı Nebatiye beldesinde öğretmen okulu yolunda bir aracı hedef aldı.

#2
Foto - İsrail'den alçak suikast! 4 kişi şehit oldu

Saldırıda, beldedeki evlerini kontrol etmeye gelen bir kadın ile annesi ve yabancı uyruklu 2 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan İsrail'e ait bir İHA, 15 dakikadan kısa süre içinde Yukarı Nebatiye'ye 2 ses bombası attı.

#3
Foto - İsrail'den alçak suikast! 4 kişi şehit oldu

İSRAİL ALÇAK SALDIRIYI SAHİPLENDİ - srail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine öğle saatlerinde düzenlenen hava saldırısını üstlendi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Yukarı Nebatiye beldesinde içinde 4 kişinin bulunduğu bir aracın hava saldırısında hedef aldığı aktarıldı. Açıklamada, İsrail birliklerinin Lübnan'ın güneyinde konuşlandığı bölgeye doğru yaklaştığı iddia edilen aracın savaş uçaklarınca vurulduğu belirtildi.

#4
Foto - İsrail'den alçak suikast! 4 kişi şehit oldu

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu. ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

#5
Foto - İsrail'den alçak suikast! 4 kişi şehit oldu

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 304 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti. İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu. Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesini içeriyor. Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
NATO Zirvesi öncesi Anıtkabir ziyareti
Gündem

NATO Zirvesi öncesi Anıtkabir ziyareti

NATO üyesi ülkelerin daimi temsilcileri ile NATO Genel Sekreterliği’nin üst düzey yetkililerinden oluşan heyet; Ankara’daki NATO Zirvesi önc..
Doğu Perinçek’ten ABD karikatürüne yorum! ‘Cumhuriyet’in yaptığı gayri millilik’
Gündem

Doğu Perinçek’ten ABD karikatürüne yorum! ‘Cumhuriyet’in yaptığı gayri millilik’

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Akit TV’de Cumhuriyet gazetesinin 1946 tarihli Amerikancı karikatürünü sert sözlerle eleştirdi: "..
Yürekleri parçalayan olay! Hastane tuvaletinde bebek cesedi
Gündem

Yürekleri parçalayan olay! Hastane tuvaletinde bebek cesedi

İnsanlığın bittiği, vicdanların kuruduğu yer feryadı Çanakkale'den yükseldi. Ezine ilçesinde bulunan Ezine Devlet Hastanesi Acil Servisi, sa..
FSM'deki renklendirmeye Erbakan'dan tepki: Bu zihniyeti kınıyoruz
Gündem

FSM'deki renklendirmeye Erbakan'dan tepki: Bu zihniyeti kınıyoruz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün 4 Temmuz bağımsızlık günü nedeniyle ABD bayrağı renkleriy..
"Üretim yetersiz" diyenler mosmor oldu! Türkiye elektrikte tükettiğinden fazlasını üretti
Ekonomi

“Üretim yetersiz” diyenler mosmor oldu! Türkiye elektrikte tükettiğinden fazlasını üretti

Petrol yerine elektrik kullanımının yaygınlaşması gerçeğine rağmen elektrik üretimimiz, tüketimimizi geçti. İşte, rakamlar.
Yaşlı yobazın sözleri infiale yol açmıştı! Başörtüsü düşmanı kokona için tutuklama talebi
Gündem

Yaşlı yobazın sözleri infiale yol açmıştı! Başörtüsü düşmanı kokona için tutuklama talebi

İzmir’in Seferihisar ilçesinde plajda oturan iki başörtülü kadına saldıran seküler bağnaz için tutuklama talep edildi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23