Rutte’den Türk savunma sanayiine övgü: Ankara'dan dünyaya seslendi

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin açıklaması şu şekilde; Zirveye mükemmel bir ev sahipliği yapıldığını belirten Rutte, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu muhteşem salonda bizi ağırladığı için teşekkür ediyorum. Şimdiye kadar her şey mükemmel. Ev sahiplerimizin misafirperverliğinden çok etkilendim" dedi. Rutte, "Türkiye NATO için çok önemli. Savunma için ihtiyacımız olan malzemeyi Türk Savunma Sanayii karşılıyor. Zirve'nin Ankara'da yapılması çok önemli. Türkiye, NATO'nun en büyük askeri güçlerinde biri" dedi.