Rutte’den Türk savunma sanayiine övgü: Ankara'dan dünyaya seslendi
Ankara'daki tarihi zirve öncesi kameralar karşısına geçen NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, kusursuz ev sahipliğinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek Türkiye'nin ittifak için vazgeçilmez bir güç olduğunu vurguladı. İhtiyaç duyulan askeri malzemelerin Türk savunma sanayii tarafından karşılandığına dikkat çeken Rutte; üye ülkelerin savunma harcamalarının artırılacağını, Ukrayna'ya acil hava savunma desteği sağlanacağını ve ABD Başkanı Trump ile birçok küresel başlıkta mutabık kaldıklarını açıkladı.