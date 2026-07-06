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Rutte’den Türk savunma sanayiine övgü: Ankara'dan dünyaya seslendi

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Rutte’den Türk savunma sanayiine övgü: Ankara'dan dünyaya seslendi

Ankara'daki tarihi zirve öncesi kameralar karşısına geçen NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, kusursuz ev sahipliğinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek Türkiye'nin ittifak için vazgeçilmez bir güç olduğunu vurguladı. İhtiyaç duyulan askeri malzemelerin Türk savunma sanayii tarafından karşılandığına dikkat çeken Rutte; üye ülkelerin savunma harcamalarının artırılacağını, Ukrayna'ya acil hava savunma desteği sağlanacağını ve ABD Başkanı Trump ile birçok küresel başlıkta mutabık kaldıklarını açıkladı.

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Foto - Rutte’den Türk savunma sanayiine övgü: Ankara'dan dünyaya seslendi

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Ankara'da zirve öncesi açıklama yaptı. Konuşmasına ev sahipliğinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederek başlayan Rutte, "Türkiye NATO için çok önemli. Savunma için ihtiyacımız olan malzemeyi Türk Savunma Sanayii karşılıyor. Savunma harcamalarını artıracağız. Daha fazla kaynağımız olacak" ifadelerini kullandı.

#2
Foto - Rutte’den Türk savunma sanayiine övgü: Ankara'dan dünyaya seslendi

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin açıklaması şu şekilde; Zirveye mükemmel bir ev sahipliği yapıldığını belirten Rutte, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu muhteşem salonda bizi ağırladığı için teşekkür ediyorum. Şimdiye kadar her şey mükemmel. Ev sahiplerimizin misafirperverliğinden çok etkilendim" dedi. Rutte, "Türkiye NATO için çok önemli. Savunma için ihtiyacımız olan malzemeyi Türk Savunma Sanayii karşılıyor. Zirve'nin Ankara'da yapılması çok önemli. Türkiye, NATO'nun en büyük askeri güçlerinde biri" dedi.

#3
Foto - Rutte’den Türk savunma sanayiine övgü: Ankara'dan dünyaya seslendi

Ankara’daki zirvede üye ülkelerin, savunma harcamalarında yüzde 5 hedefine ulaşma yolunda net, sağlam ve güvenilir planlar sunmasını beklediğini ifade eden Genel Sekreter, NATO üyesi ülkelerin savunma harcamalarını artırdığını, güçlü bir Avrupa’nın güçlü bir NATO anlamına geldiğini vurguladı. Rusya’dan Ukrayna’ya yönelik tehdidin gerçekliğine dikkat çeken Rutte, Ukrayna’nın özellikle hava savunma noktasında acil desteğe ihtiyaç duyduğunu belirtti. Dün gece yaşanan saldırılara değinen Rutte, "Dün gece yaşananlar; Ukrayna’daki masum sivillere, altyapıya ve şehirlere yönelik ayrım gözetmeyen bir saldırıydı. İnsanlar hayatını kaybetti. Ancak Rusya bu savaşı bu şekilde asla kazanamaz" ifadelerini kullandı. Rusya’nın cephede yaklaşık 35 bin askeri üniformalıyı kaybetmesine rağmen saldırganlığını sürdürdüğünü kaydeden Rutte, askeri açıdan bu durumun Ukrayna’nın sahadaki başarısını, Rus ekonomisini zorladığını ve Rusya’nın kritik savunma sanayi kapasitesini derinlemesine hedef aldığını gösterdiğini aktardı.

#4
Foto - Rutte’den Türk savunma sanayiine övgü: Ankara'dan dünyaya seslendi

“ARKANSAS’TAN ANKARA’YA KADAR GÜÇLÜ OLMALIYIZ” Yıllar boyunca yapılan yatırımların sonucunda ittifakın kapasitesini artırdığını ve caydırıcı olmak zorunda olduklarını ifade eden Rutte, savunma sanayisindeki yeni adımların ekonomik boyutuna da değindi.

#5
Foto - Rutte’den Türk savunma sanayiine övgü: Ankara'dan dünyaya seslendi

Yeni sözleşmelerin yalnızca güvenliği güçlendirmeyeceğini, aynı zamanda ekonomilerin büyümesine, yenilikçiliğe ve Atlantik’in her iki yakasında yüz binlerce kişiye istihdam sağlanmasına katkı sunacağını belirten Rutte, "Arkansas'tan Ankara'ya kadar olan bölgede savunma sanayi yatırımlarımızla ekonomilerimizi de güçlendireceğiz" dedi.

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Foto - Rutte’den Türk savunma sanayiine övgü: Ankara'dan dünyaya seslendi

KÜRESEL TEHDİTLER VE TRUMP İLE MUTABAKAT Konuşmasında bölgesel ve küresel diğer güvenlik başlıklarına da yer veren NATO Genel Sekreteri, İngiliz savaş gemisine yaklaşan Rus hava aracının Rusya'nın ne kadar amatör olduğunu gösterdiğini ve İngiltere'nin bu durumu başarılı bir şekilde engellediğini söyledi. Çin konusunda naif olunmaması gerektiğinin altını çizen Rutte, Pasifik'teki gelişmelerin transatlantik güvenliği için de önemli olduğunu belirtti.

#7
Foto - Rutte’den Türk savunma sanayiine övgü: Ankara'dan dünyaya seslendi

Avrupalı müttefiklerin ve Kanada’nın halihazırda gayrisafi yurt içi hasılalarının yüzde 4'ünü savunma ve güvenlik yatırımlarına ayırdığını hatırlatan Rutte, "Başkan Trump da aslında ilk defa Avrupalıların ve Kanadalıların aynı harcamayı yapması gerektiğini söyleyen ilk lider oldu. Hürmüz Boğazı'ndaki ticaret trafiğini devam ettirmede Başkan Trump ile mutabık kaldık" açıklamasında bulundu. Zirve kapsamında 32 müttefik ülke; Ukrayna, Avrupa Birliği, Hint-Pasifik bölgesi ve Körfez’den ortaklarla birlikte önümüzdeki iki gün boyunca NATO’nun görevini kararlılıkla sürdürmesini sağlamak amacıyla çalışmalarına devam edecek.

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