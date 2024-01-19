Tuğlanın içinde dinleme cihazı... İstanbul'da MİT sergisi açıldı!

“Nereden nereye geldiğimizi anlamak açısından çok önemli bir sergi” Açılışta konuşan bir diğer Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ise, “Bugün burada Milli İstihbarat Teşkilatımız, eski adıyla Hilal-i Ahmer’in 97’nci yıl dönümünün, geçmişinin sergisini ziyaret ettik ve açılışını gerçekleştireceğiz. Burası istihbarat adına geçmişten günümüze hem kullanılan cihazlar ve ekip açısından, hem yazışmalar açısından güçlü bir tarihe sahip. Önünde bulunduğumuz anıt aslında bu serginin en önemli eserlerinden bir tanesi. Burada vermiş olduğumuz şehitlerimizin figürüyle oluşan bir Ayyıldız söz konusu. Vatanımız uğruna bugüne kadar şehit olmuş tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine de baş sağlığı diliyorum. Tüm vatandaşlarımızı AKM’ye bekliyoruz. Milli İstihbarat Teşkilatımızı görmek, nereden nereye geldiğimizi anlamak açısından çok önemli bir sergi” ifadelerini kullandı.