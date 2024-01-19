Tuğlanın içinde dinleme cihazı... İstanbul'da MİT sergisi açıldı!

“Milli İstihbarat Teşkilatımızın tarihsel sürecini anlatan çok önemli bir sergi” Serginin önemine dikkat çeken Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, “Temas Sergisi Milli İstihbarat Teşkilatımızın tarihsel süreci hem istihbarati hem operasyon ve teknoloji anlamındaki gelişim sürecini anlatan çok önemli bir sergi. Daha önce Ankara Cumhuriyet Müzesinde gerçekleştirdiğimiz serginin ikincisi. Böyle bir sergiye Atatürk Kültür Merkezimizin de ev sahipliği yapması bizi ayrıca çok mutlu etti. Milli İstihbarat Teşkilatımız kurulduğu günden beri güçlü devletin en önemli birimi halindedir. Biz bu birimimizin ve güçlü Türkiye Cumhuriyeti’nin halkımız tarafından artması için bu sergiyi beraber düzenledik. Üç hafta süresince açık kalacak, tüm halkımızı bekliyoruz” dedi.