Trump'tan şok eden Pakistan kararı: İptal ettim
ABD Başkanı Donald Trump, Steve Witkoff ve Jared Kushner'in Pakistan'ın başkenti İslamabad'a yapacağı ziyareti iptal ettiğini duyurdu.
Görüşmeleri tek taraflı olarak iptal ettiğini belirten Trump, müzakere ekibinde yer alan Steve Witkoff ve Jared Kushner'in Pakistan'a gitmeyeceğini bildirdi.
Sürece dair değerlendirmelerde bulunan ve ekibine verdiği talimatları aktaran ABD Başkanı Trump, "Steve Witkoff ve Jared Kushner Pakistan'a gitmiyor. Tek taraflı iptal ettim." dedi.
İran tarafıyla görüşmek için uzun bir yolculuk yapılmasına gerek olmadığının altını çizen Trump, konuya şu sözleriyle işaret etti:
"Ekibime, 'Hayır, oraya gitmek için 18 saatlik uçuş yapmayacaksınız. Tüm kozlar bizim elimizde. Bizi istedikleri zaman arayabilirler ancak artık hiçbir şey hakkında konuşup vakit öldürmek için 18 saatlik uçuşlar yapmayacaksınız' dedim."
