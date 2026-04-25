En düşük emekli maaşına zam geliyor: Yeni rakamı Türkiye'ye duyurdu
SGK Uzmanı Emin Yılmaz, emekli maaşlarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz ara zamda en düşük emekli maaşının hangi seviyeye geleceğini açıkladı.
Gelecek dönemde milyonlarca vatandaşı etkileyecek olan sosyal güvenlik reformları ve maaş düzenlemeleri netleşmeye başlıyor.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz’ın verilerle ortaya koyduğu tablo, hem emekliler hem de ev hanımları için kritik bir dönemeçte olduğumuzu gösteriyor.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz’ın açıklamaları, emeklilik sisteminde hem mevcut emeklileri hem de gelecekte emekli olmayı bekleyenleri nelerin beklediğini net bir şekilde ortaya koyuyor.
Yılmaz’ın verilerle desteklediği analizler, özellikle Temmuz ayı maaş zamları ve ev hanımlarına yönelik yeni modeller üzerinde yoğunlaşıyor.
Temmuz ayında yapılacak artışlarla ilgili net rakamlar veren Emin Yılmaz, enflasyon farkının bir "zam" olmadığının altını çiziyor.
Emin Yılmaz katıldığı programda eb düşük emekli maaş tahmini için: "yüzde 17,07 üzerinden enflasyon tahminini yapabiliyoruz. En düşük emekli maaşı şu anda 20.000 lira; eğer bu kriter uygulanırsa rakam 23.414 liraya çıkacak." ifadelerini kullandı.
Yasal Düzenleme Vurgusu: Yılmaz, kök aylığı düşük olanlar için uyarısını şöyle dile getiriyor: "Kök aylığı 17.083 TL altında olanlar sıfır zamla karşı karşıya geleceğinden dolayı, yasal bir düzenleme yapılırsa bu rakamın 23.000 liraya yükseleceğini tahmin ediyorum."
ek çok kişinin beklediği kademeli emeklilik düzenlemesi hakkında ise Yılmaz, temkinli bir iyimserlik sunuyor: "Bununla ilgili biraz daha olgunlaşması lazım, şu an bir çalışma yok gibi. Ancak kademe isteyen sivil toplum örgütleri sürekli bastırıyor. Seçim üzerinde belki bir şansları olabilir diye düşünüyorum." 12 12
