  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Petrol aramaya gittiğimiz Somali'de skandal gelişme! Türk gemisine saldırı düzenlendi En düşük emekli maaşına zam geliyor: Yeni rakamı Türkiye'ye duyurdu Türkiye'den kaçmak zorunda kalmıştı: F-35'lere görünmezlik sağlayan Ergün Kırlıkovalı Kaan kararını duyurdu Ortalık yangın yerine dönecek: 4300 tane füze sipariş ettiler Antalya'da şaka gibi olay: Polisler aracı beşik gibi salladı! Tedaviyle hayata tutundu: Hint oklu kirpi doğaya döndü Şok eden rapor: Erkekleri adım adım öldürüyor: Kısa yaşayanların 4 hatası Sezeryana kıyasla normal doğum... Anne adayları artık doğal doğumu tercih ediyor Trump'tan şok eden Pakistan kararı: İptal ettim
Ekonomi
9
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

En düşük emekli maaşına zam geliyor: Yeni rakamı Türkiye'ye duyurdu

SGK Uzmanı Emin Yılmaz, emekli maaşlarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz ara zamda en düşük emekli maaşının hangi seviyeye geleceğini açıkladı.

1
#1
Gelecek dönemde milyonlarca vatandaşı etkileyecek olan sosyal güvenlik reformları ve maaş düzenlemeleri netleşmeye başlıyor.

#2
Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz’ın verilerle ortaya koyduğu tablo, hem emekliler hem de ev hanımları için kritik bir dönemeçte olduğumuzu gösteriyor.

#3
Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz’ın açıklamaları, emeklilik sisteminde hem mevcut emeklileri hem de gelecekte emekli olmayı bekleyenleri nelerin beklediğini net bir şekilde ortaya koyuyor.

#4
Yılmaz’ın verilerle desteklediği analizler, özellikle Temmuz ayı maaş zamları ve ev hanımlarına yönelik yeni modeller üzerinde yoğunlaşıyor.

#5
Temmuz ayında yapılacak artışlarla ilgili net rakamlar veren Emin Yılmaz, enflasyon farkının bir "zam" olmadığının altını çiziyor.

#6
Emin Yılmaz katıldığı programda eb düşük emekli maaş tahmini için: "yüzde 17,07 üzerinden enflasyon tahminini yapabiliyoruz. En düşük emekli maaşı şu anda 20.000 lira; eğer bu kriter uygulanırsa rakam 23.414 liraya çıkacak." ifadelerini kullandı.

#7
Yasal Düzenleme Vurgusu: Yılmaz, kök aylığı düşük olanlar için uyarısını şöyle dile getiriyor: "Kök aylığı 17.083 TL altında olanlar sıfır zamla karşı karşıya geleceğinden dolayı, yasal bir düzenleme yapılırsa bu rakamın 23.000 liraya yükseleceğini tahmin ediyorum."

#8
ek çok kişinin beklediği kademeli emeklilik düzenlemesi hakkında ise Yılmaz, temkinli bir iyimserlik sunuyor: "Bununla ilgili biraz daha olgunlaşması lazım, şu an bir çalışma yok gibi. Ancak kademe isteyen sivil toplum örgütleri sürekli bastırıyor. Seçim üzerinde belki bir şansları olabilir diye düşünüyorum." 12 12

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Emekli

Emekliler bu kadar maaşı ne yapacaklarını söylüyor!
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23