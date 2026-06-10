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Yok artık! Aziz Yıldırım'dan forvet transferinde çok büyük isim: Marcus Rashford Trump'tan Paşinyan sözleri: Onun yeniden seçilmesi için destek verdim Bakan Göktaş: 9 Bin 277 koruyucu aile, 11 bin 22 çocuğun hayatına dokunuyor Kur’an kursu öğrencilerinin renkli anları: Asım’ın Nesli’nin yıl sonu coşkusu Hobi olarak bahçesine ekti, şimdi paraya para demiyor: Kilosunu 2 bin liraya satıyor Milyonlarca araç sahibi için geri sayım başladı! 1 Temmuz'da başlamazsa paranız yanabilir! 12'si çocuk, 7'si kadın, 27 kişi... PKK'nın Çevrimli katliamında vefat edenler dualarla anıldı
#1
Foto - Trump'tan Paşinyan sözleri: Onun yeniden seçilmesi için destek verdim

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı tebrik etti.

#2
Foto - Trump'tan Paşinyan sözleri: Onun yeniden seçilmesi için destek verdim

Trump, açıklamasında, "Ermenistan'daki genel seçimlerde elde ettiği kesin zaferden dolayı Nikol Paşinyan'ı tebrik ediyorum. Onun yeniden seçilmesi için destek verdiğim için büyük gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Trump'tan Paşinyan sözleri: Onun yeniden seçilmesi için destek verdim

ABD Başkanı Trump, Ermenistan'ın yeni dönemde "büyük başarılar kazanacağına" inandığını belirtti.

#4
Foto - Trump'tan Paşinyan sözleri: Onun yeniden seçilmesi için destek verdim

Ermenistan'da parlamento seçimlerinde oy sayım işlemi tamamlanırken, Başbakan Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisinin 105 sandalyeden 61'ini elde ederek tek başına çoğunluğu sağladığı açıklanmıştı.

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