Selma Savcı yazdı: Ayasofya kubbesiyle, sütunuyla İslâm’ındır!

Ayasofya Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ökten hocamızın da işaret ettiği gibi; “Kurşun örtüyü kaldırdığımız zaman kontrollü bir ortam yaratmamız, yapıyı dış etkilerden korumamız lazım. Şimdiki aşamada çelik iskelenin üstünü 8 dilim membranla kapatacağız ve 7 gün 24 saat kontrollü, güvenli bir çalışma ortamı sağlayacağız” sözleri bu mübarek yere ne denli önem verildiğinin en büyük işareti... Elbette bu aşamada; Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğümüzü ayakta alkışlamak lazım. Öylesi bir hummalı çalışmalar bütünü izliyoruz ki, hakikaten böylesi ulu mabedler için bu denli hassas bir şekilde görevlerini ifa eden tüm ekibi yürekten kutluyorum..