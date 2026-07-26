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Kültür Sanat
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Türk sanatçı Aygeç'in ‘Sürgündeki Zeytin Ağacına Posterler’ sergisi Filistin'de açıldı

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AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türk sanatçı Aygeç'in ‘Sürgündeki Zeytin Ağacına Posterler’ sergisi Filistin'de açıldı

Türk sanatçı Ahmet Yusuf Aygeç’in Filistinlilerin yaşadıklarını, Filistin'in ulusal şairi Mahmud Derviş'in dizeleriyle harmanlayarak anlattığı "Sürgündeki Zeytin Ağacına Posterler" sergisi Filistin’de sanatseverlerle buluştu. Aygeç'in kuru boya ve toz pastel kullanarak hazırladığı, Samed Karagöz'ün küratörlüğünü yaptığı ve Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Filistin Koordinatörlüğü tarafından desteklenen 20 eserden oluşan sergi, işgal altındaki Batı Yaka’nın Ramallah kentindeki Mahmud Derviş Müzesi’nde açıldı.

#1
Foto - Türk sanatçı Aygeç'in ‘Sürgündeki Zeytin Ağacına Posterler’ sergisi Filistin'de açıldı

Filistin’deki dramı ve direnişi anlatan, insan hayatını konu alan posterlerde Filistin’in milli şairi Mahmud Derviş’in şiirlerinden mısralara da yer veriliyor.

#2
Foto - Türk sanatçı Aygeç'in ‘Sürgündeki Zeytin Ağacına Posterler’ sergisi Filistin'de açıldı

Açılışa, Filistin Kültür Bakanı İmad Hamdan, Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Aleyna Karasaç ile TİKA Filistin Koordinatörlüğü, Ramallah Yunus Emre Enstitüsü ve Filistin sanat camiasından temsilciler katıldı. Sanatçı Aygeç, İsrail vize vermediği için Ramallah’taki sergi açılışına katılamadı.

#3
Foto - Türk sanatçı Aygeç'in ‘Sürgündeki Zeytin Ağacına Posterler’ sergisi Filistin'de açıldı

Filistin Kültür Bakanı Hamdan, serginin “Derviş’in mısralarının posterlere taşınmasıyla” önem taşıdığını belirterek bu mısraların bir Türk sanatçının elinden çıkmasının da bu mesaja değer kattığını söyledi.

#4
Foto - Türk sanatçı Aygeç'in ‘Sürgündeki Zeytin Ağacına Posterler’ sergisi Filistin'de açıldı

Posterlerin, “direniş, esaret, şehadet ve inanç mesajını”, Filistinlilerin topraklarına zeytin ağacı gibi bağlılığını resmettiğini aktaran Hamdan, her bir posterin Filistin davasına ilişkin mesajı dünyaya duyurma amacı taşıdığını dile getirdi.

#5
Foto - Türk sanatçı Aygeç'in ‘Sürgündeki Zeytin Ağacına Posterler’ sergisi Filistin'de açıldı

Sanatçı Aygeç’in İsrail’in vize engeline takılarak açılışa katılamadığına işaret eden Hamdan, “İsrail bir görgü tanığının Filistin toprağında olmasını ya da Filistinlilerin yanında yer almasını istemiyor. Buna rağmen bu mesaj Türkiye’den buraya ulaştı, sanatçının eserleri aracılığıyla da Filistin davasının mesajı dünyaya ulaşıyor” diye konuştu.

#6
Foto - Türk sanatçı Aygeç'in ‘Sürgündeki Zeytin Ağacına Posterler’ sergisi Filistin'de açıldı

Serginin küratörü Karagöz de Filistinlilerin 1960'lı ve 1970'li yıllarda bir poster geleneğine sahip olduğunu, bu dönemdeki eserleriyle de Avrupa’daki grafik sanatçılarını etkilediklerine dikkati çekerek, sergide Derviş’e çok sayıda referans bulunduğunu, Derviş’in “Sürgündeki zeytin ağacına mektuplar” dizesinin “posterlere” çevrilip sergiye adını verdiğini söyledi.

#7
Foto - Türk sanatçı Aygeç'in ‘Sürgündeki Zeytin Ağacına Posterler’ sergisi Filistin'de açıldı

Aygeç’in bu eserlerin tamamını üretmesinin yaklaşık bir yıl sürdüğünü anlatan Karagöz, eserlerin, biri hariç tamamının Derviş’in şiirlerinden, yazılarından ve konuşmalarından sözlere yer verdiğini aktardı. Karagöz, “serginin ve bu eserlerin, Mahmud Derviş’in müzesinde yer almasının gurur verici olduğunu” belirterek eserlerin Filistinlilerle buluşmasının da kendileri için anlamlı olduğunu dile getirdi.

#8
Foto - Türk sanatçı Aygeç'in ‘Sürgündeki Zeytin Ağacına Posterler’ sergisi Filistin'de açıldı

Serginin ve kendisinin Filistin’e gelişinde zorluklar yaşadığını aktaran Karagöz, “Eserlerin orijinallerini buraya göndermeyi göze alamadık. Gümrükte ne olacağını bilemedik. Bunların sınırlı sayıda baskılarını göndermeye karar verdik. Bunlar da gümrükte takıldı ve geri geldi, geldiklerindeki durumları da yıpranmış ve kullanılamaz haldeydi. Bu nedenle bunları burada bastırmak zorunda kaldık. TİKA’nın çok büyük desteği oldu. TİKA sayesinde bu sergiyi burada gerçekleştirebiliyoruz. Mahmud Derviş Müzesi de çok cömert bir ev sahipliği yaptı” ifadesini kullandı.

#9
Foto - Türk sanatçı Aygeç'in ‘Sürgündeki Zeytin Ağacına Posterler’ sergisi Filistin'de açıldı

Filistin’i yakından uzunca bir süredir takip ettiğini, bölgeye ilişkin uzmanlığının bulunduğunu belirten Karagöz, izlenimlerine ilişkin şunları kaydetti:

#10
Foto - Türk sanatçı Aygeç'in ‘Sürgündeki Zeytin Ağacına Posterler’ sergisi Filistin'de açıldı

“Hayatın olağan akışında ilerlediğini gözlemledim ama burada konuştuğum insanlar, sokakların boş olduğunu, insanların buraya gelemediğini... birkaç gün önce yaşanan olaylardan dolayı kontrol noktalarındaki önlemler artmış durumda, Filistinlilerin bir yerden bir yere gitmesi neredeyse imkansız, şu günlerde benzin sıkıntısı var. Batı Şeria’ya benzin gelmiyor. İnsanlar bir yerden bir yere gidemiyor, çünkü benzin yok, paraları olsa dahi satın alamıyorlar. Bunları görüyor, gözlemliyoruz, üzücü. Batı Şeria’nın, Filistin’in tamamının, Gazze’nin bu durumda olmasını istemiyoruz. İnşallah bu günler de geçecek diye ümit ediyoruz.”

#11
Foto - Türk sanatçı Aygeç'in ‘Sürgündeki Zeytin Ağacına Posterler’ sergisi Filistin'de açıldı

Sergi, 2 Ağustos’a kadar işgal altındaki Batı Yaka’nın Ramallah kentinde ziyarete açık olacak.

#12
Foto - Türk sanatçı Aygeç'in ‘Sürgündeki Zeytin Ağacına Posterler’ sergisi Filistin'de açıldı

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