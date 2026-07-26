Türk sanatçı Aygeç'in ‘Sürgündeki Zeytin Ağacına Posterler’ sergisi Filistin'de açıldı
Türk sanatçı Ahmet Yusuf Aygeç’in Filistinlilerin yaşadıklarını, Filistin'in ulusal şairi Mahmud Derviş'in dizeleriyle harmanlayarak anlattığı "Sürgündeki Zeytin Ağacına Posterler" sergisi Filistin’de sanatseverlerle buluştu. Aygeç'in kuru boya ve toz pastel kullanarak hazırladığı, Samed Karagöz'ün küratörlüğünü yaptığı ve Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Filistin Koordinatörlüğü tarafından desteklenen 20 eserden oluşan sergi, işgal altındaki Batı Yaka’nın Ramallah kentindeki Mahmud Derviş Müzesi’nde açıldı.