Türk sanatçı Aygeç'in ‘Sürgündeki Zeytin Ağacına Posterler’ sergisi Filistin'de açıldı

Serginin ve kendisinin Filistin’e gelişinde zorluklar yaşadığını aktaran Karagöz, “Eserlerin orijinallerini buraya göndermeyi göze alamadık. Gümrükte ne olacağını bilemedik. Bunların sınırlı sayıda baskılarını göndermeye karar verdik. Bunlar da gümrükte takıldı ve geri geldi, geldiklerindeki durumları da yıpranmış ve kullanılamaz haldeydi. Bu nedenle bunları burada bastırmak zorunda kaldık. TİKA’nın çok büyük desteği oldu. TİKA sayesinde bu sergiyi burada gerçekleştirebiliyoruz. Mahmud Derviş Müzesi de çok cömert bir ev sahipliği yaptı” ifadesini kullandı.