  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump'tan Hürmüz Boğazı açıklaması: Çok yakında Amerikan toprağı ilan edeceğim Dünya Altın Konseyi'nden tarihi rapor! Türkiye dev Avrupa ekonomilerini sollayıp zirveye tırmandı! İstanbul merkezli 6 ilde dev operasyon Bakan Ersoy’dan Hacı Bektaş-ı Veli’nin ocağından birlik mesajı! İnsanlığın reçetesi açıktır: Bir olalım, iri olalım, diri olalım! Tansiyon çok yüksek! Suudi Arabistan vuruldu Mide bulandıran haber! Antalya'da uygunsuz koşullarda 1 ton gıda ürünü ele geçirildi Avrupa'nın göbeğinde 2 patlama birden Milli Savunma Bakanı Güler, yeni mezun bordo berelilere hitap etti: Türk Özel Kuvvetleri dünyanın en elit birliklerinden biridir! Dünya devleri peşinde ama laboratuvarda bile kopyalanamıyor! Devler kafayı bakın neye taktı Uzun bir ömür arayanların düştüğü korkunç gerçek! Osman Müftüoğlu açık açık anlattı: 120 yıl yaşam...
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Trump'tan Hürmüz Boğazı açıklaması: Çok yakında Amerikan toprağı ilan edeceğim

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi:

Trump'tan Hürmüz Boğazı açıklaması: Çok yakında Amerikan toprağı ilan edeceğim

Haydut ABD'nin başında bulunan Donald Trump, "Çok yakında Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğim" açıklamasını yaptı.

#1
Foto - Trump'tan Hürmüz Boğazı açıklaması: Çok yakında Amerikan toprağı ilan edeceğim

Abd Başkanı Trump, New York'ta Nassau Polis Akademisi'nde katıldığı bir etkinlikte, İran gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - Trump'tan Hürmüz Boğazı açıklaması: Çok yakında Amerikan toprağı ilan edeceğim

Trump, ABD Donanması'nın Hürmüz Boğazı'nda tam bir abluka uyguladığını savunarak, şunları söyledi:

#3
Foto - Trump'tan Hürmüz Boğazı açıklaması: Çok yakında Amerikan toprağı ilan edeceğim

"İran'ı tamamen mağlup ettikten sonra, çok geçmeden Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğim."

#4
Foto - Trump'tan Hürmüz Boğazı açıklaması: Çok yakında Amerikan toprağı ilan edeceğim

Hürmüz Boğazı'ndan ABD'nin istemediği hiçbir geminin geçemediğini kaydeden Trump, ayrıca İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aydın Menderes, ölümünden 10 gün önce Gül’ü aradı "Abdullah, beni öldürecekler!"
Gündem

Aydın Menderes, ölümünden 10 gün önce Gül’ü aradı “Abdullah, beni öldürecekler!”

Türktime yazarı Talat Atilla, Demokratlar Konfederasyonu ve Adnan Menderes Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Fatih Kavaloğlu ile çarpıcı b..
Gaziantep milletvekili Gürban İYİ Parti'den istifanın perde arkasını akit'e anlattı: Yarın AK Parti’ye katılıyorum
Gündem

Gaziantep milletvekili Gürban İYİ Parti'den istifanın perde arkasını akit'e anlattı: Yarın AK Parti’ye katılıyorum

“Terörsüz Türkiye” yasasına karşı çıkan İYİ Parti’de yaşanan ayrılıklara bir yenisi daha eklendi. İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mu..
Özdil’den Alihan Kuriş bombası: Operasyon CHP ve YP'ye uzanabilir
Gündem

Özdil’den Alihan Kuriş bombası: Operasyon CHP ve YP'ye uzanabilir

Yılmaz Özdil, Süleymancılar Cemaati’nin Alihan Kuriş ayağına düzenlenen finans operasyonlarının CHP ve YP’ye uzanabileceğini söyledi. Özdil,..
CHP'li vekil hakkında skandal iddia! Taciz ve darp kavgası adliyeye taşındı!
Gündem

CHP'li vekil hakkında skandal iddia! Taciz ve darp kavgası adliyeye taşındı!

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Edirne'de bir evde yaşanan tartışmanın ardından cinsel taciz ve sarkıntılık iddialarıyla gündeme..
Kardeş Hilmi Tuna Kuriş'in adresleri cephanelik gibi
Gündem

Kardeş Hilmi Tuna Kuriş'in adresleri cephanelik gibi

Alihan Kuriş suç örgütünün mali islerden sorumlu kasası olarak bilinen ve hakkında yakalama kararı olan firari on isimden biri olan Hilmi Tu..
Bomba iddia kulisleri salladı! Mansur Yavaş İYİ Parti'ye mi geçiyor?
Gündem

Bomba iddia kulisleri salladı! Mansur Yavaş İYİ Parti'ye mi geçiyor?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın İYİ Parti'ye geçeceği yönünde dolaşıma sokulan iddialar gündem oluşturdu. Asılsız iddial..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23