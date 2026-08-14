Trump'tan Hürmüz Boğazı açıklaması: Çok yakında Amerikan toprağı ilan edeceğim
Haydut ABD'nin başında bulunan Donald Trump, "Çok yakında Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğim" açıklamasını yaptı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Haydut ABD'nin başında bulunan Donald Trump, "Çok yakında Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğim" açıklamasını yaptı.
Abd Başkanı Trump, New York'ta Nassau Polis Akademisi'nde katıldığı bir etkinlikte, İran gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Trump, ABD Donanması'nın Hürmüz Boğazı'nda tam bir abluka uyguladığını savunarak, şunları söyledi:
"İran'ı tamamen mağlup ettikten sonra, çok geçmeden Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğim."
Hürmüz Boğazı'ndan ABD'nin istemediği hiçbir geminin geçemediğini kaydeden Trump, ayrıca İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini sözlerine ekledi.
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