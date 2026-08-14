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İstanbul merkezli 6 ilde dev operasyon

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AA Giriş Tarihi:

İstanbul merkezli 6 ilde dev operasyon

İstanbul merkezli 6 ilde vize randevu şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 42 şüpheliden 37'si tutuklandı, 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Foto - İstanbul merkezli 6 ilde dev operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca vize danışmanlığı adı altında faaliyet gösteren bazı kişi ve şirketlerin konsolosluk randevu sistemlerini "bot" yazılımlarla kilitleyerek vatandaşları mağdur ettiği ve haksız kazanç sağladığı şebekeye yönelik yürütülen soruşturmada 2,8 milyar lirayı aşan para hareketi tespit edilmiş ve hakkında gözaltı kararı verilen 49 şüpheliden 42'si İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınmıştı.

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Foto - İstanbul merkezli 6 ilde dev operasyon

İşlemleri tamamlanan 42 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

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Foto - İstanbul merkezli 6 ilde dev operasyon

Şüphelilerden biri savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 41 şüpheli ise nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, şüphelilerden Aleyna D., Ayşen E., Bünyamin Ç., Harun D., Kadir Y., Hamide Y., Selin Y., Seçkin D., Sena D., Süleyman K, Yusuf F. G., Ömer S.A., Ayşe G., Berkay V., Cihat K., Çınar K., Emre C.M., Fadime N.K., Fatih B., Feyda T., Tuğba U., Özgür Ö., Pınar D., Sinem Ş.H., Tuğba A., Tunahan Ç., Tunahan K.Y., Tunahan A., Sezgin A., Kerim E., Merve A., Mehmet A., Kıymet İ.T., Melis Ö., Kamil E., Fikret K., Günsel K. hakkında tutuklama kararı verdi.

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Foto - İstanbul merkezli 6 ilde dev operasyon

Mahkeme, 4 şüphelinin ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrolle şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

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