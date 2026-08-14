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Tansiyon çok yüksek! Suudi Arabistan vuruldu

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AA Giriş Tarihi:

Tansiyon çok yüksek! Suudi Arabistan vuruldu

Orta Doğu'da tansiyon yeniden yükseldi. Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'da petrol tesislerini İHA'yla hedef aldıklarını duyurdu.

#1
Foto - Tansiyon çok yüksek! Suudi Arabistan vuruldu

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesisleri insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldıklarını açıkladı.

#2
Foto - Tansiyon çok yüksek! Suudi Arabistan vuruldu

Husilere bağlı haber ajansı SABA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan’a yönelik yeni bir saldırı yapıldığı belirtildi.

#3
Foto - Tansiyon çok yüksek! Suudi Arabistan vuruldu

Suudi Arabistan'ın Necran bölgesindeki Aramco tesislerine Husiler tarafından İHA'yla saldırı düzenlendiğine dikkat çekilen haberde, söz konusu saldırının Yemen'in kuzeybatısındaki hava sahasının savaş uçaklarıyla ihlal edilmesine karşılık yapıldığı öne sürüldü.

#4
Foto - Tansiyon çok yüksek! Suudi Arabistan vuruldu

Suudi Arabistan'dan saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Husiler, dün de Aramco'nun Cizan bölgesindeki rafinerisini iki İHA'yla hedef aldıklarını duyurmuştu.

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