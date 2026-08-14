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Avrupa'nın göbeğinde 2 patlama birden

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AA Giriş Tarihi:

Avrupa'nın göbeğinde 2 patlama birden

Avrupa Birliği'nin göbeği olarak bilinen Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan bir binada gaz kaçağı nedeniyle 2 patlama meydana geldi.

#1
Foto - Avrupa'nın göbeğinde 2 patlama birden

Belçika basınındaki haberlere göre, Brüksel Merkez Tren İstasyonu yakınındaki bir sokakta çalışma yapan yüklenici firma, yanlışlıkla düşük basınçlı doğal gaz hattını deldi.

#2
Foto - Avrupa'nın göbeğinde 2 patlama birden

Gaz kaçağının fark edilmesinin ardından yakındaki binadan yaklaşık 100 kişi tahliye edilirken, çevrede güvenlik çemberi oluşturuldu. Bu sırada Brüksel itfaiyesi ile kentte elektrik ve doğal gaz dağıtımından sorumlu Sibelga ekipleri kaçağa müdahale etti.

#3
Foto - Avrupa'nın göbeğinde 2 patlama birden

Ekiplerin çalışmaları sırasında tahliye edilen binanın içinde art arda 2 patlama meydana geldi. Sibelga Sözcüsü Serena Galeone, patlamalarda gaz kaçağına müdahale eden 2 çalışanın yaralandığını belirtti. Olayda bir itfaiyeci de yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ile itfaiye ve polis aracı sevk edildi.

#4
Foto - Avrupa'nın göbeğinde 2 patlama birden

İlk bilgilere göre patlamalar, hasar gören doğal gaz borusunda değil, binanın içinde meydana geldi. Patlamalara, kaçak sonrası binanın içinde kalan gazın neden olmuş olabileceği değerlendiriliyor.

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