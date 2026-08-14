Avrupa'nın göbeğinde 2 patlama birden
Avrupa Birliği'nin göbeği olarak bilinen Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan bir binada gaz kaçağı nedeniyle 2 patlama meydana geldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Avrupa Birliği'nin göbeği olarak bilinen Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan bir binada gaz kaçağı nedeniyle 2 patlama meydana geldi.
Belçika basınındaki haberlere göre, Brüksel Merkez Tren İstasyonu yakınındaki bir sokakta çalışma yapan yüklenici firma, yanlışlıkla düşük basınçlı doğal gaz hattını deldi.
Gaz kaçağının fark edilmesinin ardından yakındaki binadan yaklaşık 100 kişi tahliye edilirken, çevrede güvenlik çemberi oluşturuldu. Bu sırada Brüksel itfaiyesi ile kentte elektrik ve doğal gaz dağıtımından sorumlu Sibelga ekipleri kaçağa müdahale etti.
Ekiplerin çalışmaları sırasında tahliye edilen binanın içinde art arda 2 patlama meydana geldi. Sibelga Sözcüsü Serena Galeone, patlamalarda gaz kaçağına müdahale eden 2 çalışanın yaralandığını belirtti. Olayda bir itfaiyeci de yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ile itfaiye ve polis aracı sevk edildi.
İlk bilgilere göre patlamalar, hasar gören doğal gaz borusunda değil, binanın içinde meydana geldi. Patlamalara, kaçak sonrası binanın içinde kalan gazın neden olmuş olabileceği değerlendiriliyor.
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