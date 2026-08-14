Milli Savunma Bakanı Güler, yeni mezun bordo berelilere hitap etti: Türk Özel Kuvvetleri dünyanın en elit birliklerinden biridir!
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, birbirinden zorlu eğitimleri tamamlayarak Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın İhtisas Kursu’nu başarıyla tamamlayan borda berelilere hitap etti. Türk Özel Kuvvetler’in dünyanın en elit askeri birliklerinden biri olduğunun altını çizen Güler "Bordo berelilerimiz yıllardır sürdürdüğümüz terörle mücadelede destanlar yazmış, görevlerini kahramanca ve fedakarca icra ederek, terörün bitme noktasına getirilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Bir Özel Kuvvetler mensubu sadece iyi olmakla değil, her zaman en iyisi olmakla mükelleftir. Zira bordo bereliler boşlukları dolduran değil, yeri doldurulamayan personel konumundadır” dedi.