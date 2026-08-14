Milli Savunma Bakanı Güler, yeni mezun bordo berelilere hitap etti: Türk Özel Kuvvetleri dünyanın en elit birliklerinden biridir!

Özel Kuvvetleri farklı ve değerli kılanın imkan ve kabiliyetlerin ötesinde cesaret, fedakarlık, vatana adanmışlık duygusu ile sarsılmaz disiplin ve mutlak görev bilinci olduğunu ifade eden Güler, şunları kaydetti: "Özel Kuvvetlerimizin taşıdığı bordo bere de bir simge olmanın ötesinde sahip olduğunuz milli ve manevi değerlerin güçlü bir sembolüdür. Şanlı tarihimizdeki nice dönüm noktası sizler gibi vatan sevdalısı nice yiğidin adanmışlıkları ve gayretleriyle şekillenmiştir. Bugün sizler de o büyük mirasın izinden giderek tarihi sorumluluğu devralan ve göreve hazır bekleyen kahraman neferlersiniz." Güler, bu görevler kapsamında birbirinden zorlu ve meşakkatli vazifeler olacağını söyledi. Özel Kuvvetler mensubu olmanın her an ve şartta vazifeye hazır ve nazır olmak demek olduğunu vurgulayan Güler, şu ifadeleri kullandı: "Şüphesiz ki sahip olduğunuz hasletler ve kabiliyetlerinizin bilinciyle hareket ettiğinizde aşamayacağınız hiçbir engel, erişemeyeceğiniz hedef yoktur. Sizler aldığınız eğitimler neticesinde sadece mesleki birikimle değil, çelikten bir irade, vazgeçilmez disiplin anlayışı, yüksek bir özveri ile donanmış olarak bu kutsal ocağın saflarına katılıyorsunuz. Biliniz ki bir Özel Kuvvetler mensubu sadece iyi olmakla değil, her zaman en iyisi olmakla mükelleftir. Zira bordo bereliler boşlukları dolduran değil, yeri doldurulamayan personel konumundadır. Bunun için fiziksel gücünüz ile cesaretinizi, stratejik zekanızla harmanlamalı ve vazifelerinizi en iyi şekilde icra etmelisiniz."