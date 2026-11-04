Sergen Yalçın'ın yeni prensi belli oldu! Bu karar olay olacak olay!

Häcken'de oynadığı dönemde Trabzonspor'un radarına girmiş ve kulüpler arasında transfer görüşmeleri yürütülmüştü; ancak sonunda Sporting'i tercih etti. 17 yaşında Inter altyapı kadrosuna katıldığında İtalyan basını onu "yüksek atletizme sahip ancak net bir taktik pozisyon arayan joker orta saha" olarak tanımlamıştı. Zamanla 6 numara (ön libero) ve 8 numara (merkez orta saha) rollerini hibrit şekilde oynamayı öğrendi. 1.90 m'lik boyuna rağmen temposu, topsuz alan koşuları ve ceza sahasına sürpriz koşu yapma yeteneğiyle dikkat çekiyor.