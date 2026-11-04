Sergen Yalçın'ın yeni prensi belli oldu! Bu karar olay olacak olay!
Sergen Yalçın, A Milli Takım kadrosunu açıkladı. Kerem Aktürkoğlu ve İrfan Can Kahveci'yi yedi... pek çok kişinin Türk olduğunu bilmediği Silas Andersen'i kadroya aldı.
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Sergen Yalçın, A Milli Takım kadrosunu açıkladı. Kerem Aktürkoğlu ve İrfan Can Kahveci'yi yedi... pek çok kişinin Türk olduğunu bilmediği Silas Andersen'i kadroya aldı.
Türk Milli Takımı'nın yeni yıldızının tam adı Silas Sinan Erhen Thorup Andersen. Genç oyuncu futbol altyapısına Danimarka'nın Sundby BK takımında başladıktan sonra FC Kopenhag altyapısına geçti. 2021 yılında henüz 17 yaşındayken Inter Milan'ın altyapısına transfer oldu.
2023 yılında Hollanda kulübü FC Utrecht'e transfer olan genç futbolcu, ağırlıklı olarak kulübün genç takımı Jong Utrecht'te forma giydi.
Ocak 2025'te İsveç takımı BK Häcken ile sözleşme imzalayan Andersen, bu dönemde takımıyla İsveç Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi. Bu yaz ise Sporting kadrosuna katıldı. 1.90 m boyundaki oyuncu, Danimarka'nın alt yaş kategorilerinde (U16'dan U21'e kadar) düzenli olarak forma giymesine rağmen Türk milli takımını tercih etti.
Häcken'de oynadığı dönemde Trabzonspor'un radarına girmiş ve kulüpler arasında transfer görüşmeleri yürütülmüştü; ancak sonunda Sporting'i tercih etti. 17 yaşında Inter altyapı kadrosuna katıldığında İtalyan basını onu "yüksek atletizme sahip ancak net bir taktik pozisyon arayan joker orta saha" olarak tanımlamıştı. Zamanla 6 numara (ön libero) ve 8 numara (merkez orta saha) rollerini hibrit şekilde oynamayı öğrendi. 1.90 m'lik boyuna rağmen temposu, topsuz alan koşuları ve ceza sahasına sürpriz koşu yapma yeteneğiyle dikkat çekiyor.
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