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Sadece Trump yenilmedi! ABD ara seçimlerinde tarihi ilkler

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Sadece Trump yenilmedi! ABD ara seçimlerinde tarihi ilkler

Amerika Birleşik Devletlerinde (ABD) Başkan Donald Trump'ın ikinci döneminde düzenlenen ara seçimlerde ilk sonuçlar, Kongre'nin dengesinin değişeceğini gösterirken, aynı zamanda ülke genelinde temsil noktasında birçok ilk yaşandı. Erken oy kullanmada rekor katılımın olduğu ara seçimlerde, Kansas'ta 94, Maine'de 31, South Carolina'da 28 yıl sonra demokrat bir senatör seçildi. New Jersey, tarihinde ilk kez, Temsilciler Meclisi'ne Müslüman üye gönderiyor. İşte seçime dair son gelişmeler…

#1
Foto - Sadece Trump yenilmedi! ABD ara seçimlerinde tarihi ilkler

ABD halkı, Kongre'de yeni düzenin yanı sıra 36 eyalette valileri belirlemek ve yerel meclisler için sandık başına gitti. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Cumhuriyetçiler hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'da çoğunluğu kaybetti. Ancak sandıktan sadece Kongre'nin yeni düzeni değil, ABD siyasi tarihi için de birçok ilk çıktı.

#2
Foto - Sadece Trump yenilmedi! ABD ara seçimlerinde tarihi ilkler

ERKEN OYDA KATILIM REKORU KIRILDI Ülkede birçok eyalette yürütülen ve farklı tarihlerde başlayan erken oy kullanma sürecinde katılım rekoru kırıldı. Seçimlere ilişkin veriler yayımlayan Florida Election Lab'in raporuna göre 210 milyon civarı kayıtlı seçmeni bulunan ülkede yaklaşık 59 milyon kişi erken oy kullandı. Böylelikle, 2022 ara seçimlerindeki 45,9 milyonluk erken oy rekoru aşıldı.

#3
Foto - Sadece Trump yenilmedi! ABD ara seçimlerinde tarihi ilkler

NEW JERSEY, TEMSİLCİLER MECLİSİ'NE MÜSLÜMAN ÜYE GÖNDERİYOR New Jersey eyaletinin 12. seçim bölgesinde de bir ilke imza atıldı. Cumhuriyetçi rakibi Gregg Mele'yi yenen Demokrat Adam Hamawy, eyalet tarihindeki ilk Müslüman Temsilciler Meclisi üyesi olacak.

#4
Foto - Sadece Trump yenilmedi! ABD ara seçimlerinde tarihi ilkler

TEMSİLCİLER MECLİSİ'NE İLK SİYAHİ BAŞKAN Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar'ın çoğunluğu sağlamasıyla, Meclis'teki Demokratlar'ın lideri Hakeem Jeffries de ülkenin yeni Temsilciler Meclisi başkanı olarak görev yapacak. Jeffries, ülke tarihinde Temsilciler Meclisi başkanı olarak görev alan ilk siyahi olacak.

#5
Foto - Sadece Trump yenilmedi! ABD ara seçimlerinde tarihi ilkler

KANSAS'A 94 YIL SONRA İLK DEMOKRAT SENATÖR Cumhuriyetçilerin güçlü olduğu eyaletlerden Kansas'ta resmi olmayan sonuçlara göre, Demokratların adayı Adam Hamilton Senatörlük yarışını önde kazandı. Hamilton, eyalet tarihinde 94 yılın ardından senatör olarak seçilen ilk Demokrat aday oldu.

#6
Foto - Sadece Trump yenilmedi! ABD ara seçimlerinde tarihi ilkler

MAİNE EYALETİNDE 1995'TEN BU YANA İLK DEMOKRAT SENATÖR Maine'deki ara seçimlerde galip çıkan Senatör adayı Troy Jackson, eyalette 1995'ten bu yana senato koltuğu kazanan ilk Demokrat oldu.

#7
Foto - Sadece Trump yenilmedi! ABD ara seçimlerinde tarihi ilkler

SOUTH CAROLİNA'DAN 28 YIL SONRA İLK DEMOKRAT SENATÖR Yine resmi olmayan sonuçlara göre, ABD'de Cumhuriyetçiler'in güçlü olduğu South Carolina eyaletinde Demokrat aday Annie Andrews, eyalette 28 yıl sonra seçilen ilk Demokrat senatör oldu.

#8
Foto - Sadece Trump yenilmedi! ABD ara seçimlerinde tarihi ilkler

FLORİDA'YA İLK SİYAHİ VALİ ABD'de "çekişmeli eyaletler" arasında bulanan Florida'da valilik seçimlerinde bir ilk yaşandı. Resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi Byron Donalds, Demokrat rakibi David Jolly'i geride bırakarak, eyaletin ilk siyahi valisi olarak seçildi.

#9
Foto - Sadece Trump yenilmedi! ABD ara seçimlerinde tarihi ilkler

TEXAS'A LATİN KÖKENLİ İLK KADIN VALİ Texas'taki valilik seçimlerinde, hem eyaleti "kalesi" olarak gören Cumhuriyetçiler için bir yenilgiye hem de eyaletin tarihinde bir ilke imza atıldı. Sandıkta Cumhuriyetçi rakibi Greg Abbott'u yenen Demokrat Gina Hinojosa, eyalet tarihinde Latin Amerika kökenli ilk kadın vali olarak seçildi.

#10
Foto - Sadece Trump yenilmedi! ABD ara seçimlerinde tarihi ilkler

ESKİ İÇİŞLERİ BAKANI, ÜLKENİN İLK YERLİ KADIN VALİSİ OLDU Eski Başkan Joe Biden döneminde İçişleri Bakanı olarak görev yapan Deb Haaland, New Mexico eyaletindeki valilik yarışını önde tamamladı. Haaland, böylece ülke tarihinde eyalet valiliği görevine seçilen ilk yerli kadın oldu

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Yorumlar

Vay vay

Sadece Trump yenilmedi katil Netanyahu da yenildi.. bizdeki dostum Trumpcilar,bopcular, İran düşmanları,yandaşlar çok üzülmüş..
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