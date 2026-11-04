Sadece Trump yenilmedi! ABD ara seçimlerinde tarihi ilkler
Amerika Birleşik Devletlerinde (ABD) Başkan Donald Trump'ın ikinci döneminde düzenlenen ara seçimlerde ilk sonuçlar, Kongre'nin dengesinin değişeceğini gösterirken, aynı zamanda ülke genelinde temsil noktasında birçok ilk yaşandı. Erken oy kullanmada rekor katılımın olduğu ara seçimlerde, Kansas'ta 94, Maine'de 31, South Carolina'da 28 yıl sonra demokrat bir senatör seçildi. New Jersey, tarihinde ilk kez, Temsilciler Meclisi'ne Müslüman üye gönderiyor. İşte seçime dair son gelişmeler…