Başkan Yardımcısı JD Vance'in İran görüşmelerinden el çektirildiği iddialarının sorulması üzerine, "Hayır, o iyi bir iş çıkarıyor. Hayır." yanıtını verdi. İran ile müzakerelerin hala sürdüğünü belirten Trump, "Onlar anlaşma yapmak istiyor ancak ben kalıcı anlaşma istiyorum." dedi. Trump, 2020'deki başkanlık seçimlerini kaybetmeseydi Rusya-Ukrayna Savaşı'nın hiç çıkmayacağını savunarak, yakında bu savaşın öyle ya da böyle biteceğini kaydetti.