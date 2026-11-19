Trump Çin'den yardım istedi mi? Bizzat açıkladı
ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki savaşın sona erdirilmesi konusunda Çin ya da Rusya'dan yardım talep edilip edilmediği konusunda açıklama yaptı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki savaşın sona erdirilmesi konusunda Çin ya da Rusya'dan yardım talep edilip edilmediği konusunda açıklama yaptı.
Trump, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi için bulunduğu Çin'de Fox News'e açıklamalar yaptı.
Muhabirin, "İran'daki savaşı sona erdirmek için Çin veya Rusya'dan yardım talep etmeyi planlıyor musunuz?" şeklindeki sorusuna Trump, "Biliyorsun, bizim yardıma ihtiyacımız yok." yanıtını verdi.
İran'ın donanmasını yok ettiklerini ve hava kuvvetlerini alt ettiklerini savunan Trump, "İranlılar anlaşma yapmak istiyor. Bu yüzden yardıma ihtiyacım yok. Kimseden yardım istemeyeceğim." ifadelerini kullandı.
İran'ın nükleer tesislerini vurduklarını ve bu nedenle de İran'ın biyolojik silahlara yöneldiğini öne süren Trump, İran'ın Washington'ı vurmak için "kirli bomba" kullanacağı iddialarına ilişkin, "Washington halkının endişelenmesine gerek yok. Bu olursa, onları (İran) yok ederiz. Bu benim size sözüm olsun." diye konuştu.
Trump, İran ile imzalanan mutabakat zaptını "zaman kaybı" olarak nitelendirerek, "Bazı şeyleri erteledim. Bu mutabakat bir hata değildi. Bu süreçte İran'ı daha iyi tanıdık. Onların güvenilir olmadıklarını anladık." ifadelerini kullandı.
Başkan Yardımcısı JD Vance'in İran görüşmelerinden el çektirildiği iddialarının sorulması üzerine, "Hayır, o iyi bir iş çıkarıyor. Hayır." yanıtını verdi. İran ile müzakerelerin hala sürdüğünü belirten Trump, "Onlar anlaşma yapmak istiyor ancak ben kalıcı anlaşma istiyorum." dedi. Trump, 2020'deki başkanlık seçimlerini kaybetmeseydi Rusya-Ukrayna Savaşı'nın hiç çıkmayacağını savunarak, yakında bu savaşın öyle ya da böyle biteceğini kaydetti.
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