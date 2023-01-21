2023-01-21 09:24:09 TRT'nin Al Sancak dizisine başlayan Gülsim Ali İlhan’ın "Türkiye düşmanı" rolüyle işi çok zor
Diriliş Ertuğrul ve Gönü Dağı gibi dizilerde gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Gülsim Ali İlhan, Bozdağ Film'in yapımcılığını üstlendiği Al Sancak projesiyle yeniden seyirci karşısına çıkacak. Nadia isimli Türkiye karşıtı terör grubunun üyelerinden birisi olarak seyirci karşısına çıkan İlhan'ın yeni hali, bugüne kadar oynadığı rolleri hatırlayanlar için büyük şaşkınlığına neden oldu.