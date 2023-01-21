TRT'nin Al Sancak dizisine başlayan Gülsim Ali İlhan’ın "Türkiye düşmanı" rolüyle işi çok zor

Televizyon gazetesinin haberine göre; ünlü oyuncunun Türkiye düşmanı, savaşçı bir kadın olan Nadia karakterine tam olarak oturmadığını düşünenler de var. Tabii ki hayranları henüz role alışamadığı için de böyle bir hissiyat oluşmuş olabilir. Sonuç olarak seyirci; Gülsim Ali İlhan'ın kendisi için çok zor olacak bu rolün üstesinden geleceğini düşünüyor.