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TRT'nin Al Sancak dizisine başlayan Gülsim Ali İlhan’ın "Türkiye düşmanı" rolüyle işi çok zor

2023-01-21 09:24:09
TRT'nin Al Sancak dizisine başlayan Gülsim Ali İlhan’ın "Türkiye düşmanı" rolüyle işi çok zor

Diriliş Ertuğrul ve Gönü Dağı gibi dizilerde gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Gülsim Ali İlhan, Bozdağ Film'in yapımcılığını üstlendiği Al Sancak projesiyle yeniden seyirci karşısına çıkacak. Nadia isimli Türkiye karşıtı terör grubunun üyelerinden birisi olarak seyirci karşısına çıkan İlhan'ın yeni hali, bugüne kadar oynadığı rolleri hatırlayanlar için büyük şaşkınlığına neden oldu.

#1
Foto - TRT'nin Al Sancak dizisine başlayan Gülsim Ali İlhan’ın "Türkiye düşmanı" rolüyle işi çok zor

Gülsim Ali İlhan’ın aylar süren özel eğitimler ile dövüş sahneleri için yoğun bir çaba sergilediği yaptığı açıklama ile ortaya çıkmıştı. Oyuncu TRT’deki tanıtım röportajında bir asker gibi eğitim aldığını ve çok zorlu bir süreç yaşadığını söyledi. İlhan ayrıca, çekimler sırasında partneri Uğur Güneş’in kaza sonucu hafif şekilde yaralandığını da ima etti.

#2
Foto - TRT'nin Al Sancak dizisine başlayan Gülsim Ali İlhan’ın "Türkiye düşmanı" rolüyle işi çok zor

Gönül Dağı gibi iki sezonluk başarılı bir süreçten sonra Gülsim Ali İlhan’ın bu sefer de aksiyon dolu bir yapım ile yeniden ekranlara dönmesinden hayranları memnun. Ancak rolün farklılığı ve oyuncunun eski projelerini hatırlayanlar için bu durum biraz garip oldu.

#3
Foto - TRT'nin Al Sancak dizisine başlayan Gülsim Ali İlhan’ın "Türkiye düşmanı" rolüyle işi çok zor

Televizyon gazetesinin haberine göre; ünlü oyuncunun Türkiye düşmanı, savaşçı bir kadın olan Nadia karakterine tam olarak oturmadığını düşünenler de var. Tabii ki hayranları henüz role alışamadığı için de böyle bir hissiyat oluşmuş olabilir. Sonuç olarak seyirci; Gülsim Ali İlhan'ın kendisi için çok zor olacak bu rolün üstesinden geleceğini düşünüyor.

#4
Foto - TRT'nin Al Sancak dizisine başlayan Gülsim Ali İlhan’ın "Türkiye düşmanı" rolüyle işi çok zor

Bozdağ Film’in büyük bir prodüksiyon başarısı olarak ortaya çıkan Al Sancak dizisinde Uğur Güneş, asker rolünde çok başarılı bir iş çıkartıyor.

#5
Foto - TRT'nin Al Sancak dizisine başlayan Gülsim Ali İlhan’ın "Türkiye düşmanı" rolüyle işi çok zor

Ancak ünlü oyuncu yeni rolü için çok heyecanlı olduğunu ve yoğun bir emek verdiğini de TRT’deki tanıtım röportajında açıkladı. Oyuncu açısından yeni rolün kariyerinde yepyeni bir başlangıç olduğunu söylemek gerekiyor.

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