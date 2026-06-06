Kalyon Holding'e çılgın sipariş: KAP'a bildirdiler
İnşaat, enerji, altyapı ile gayrimenkul olmak üzere birçok farklı sektörde iş yapan Kalyon Holding dev bir sipariş aldı. Sipariş detayları Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirildi.
İnşaat, enerji, altyapı ile gayrimenkul olmak üzere birçok farklı sektörde iş yapan Kalyon Holding dev bir sipariş aldı. Sipariş detayları Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirildi.
Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş., yurtiçi yerleşik bir şirketle güneş enerjisi panellerinin anahtar teslim kurulumu ve devreye alınmasına ilişkin sözleşme imzaladı.
Siparişin miktarı kamuoyunda gündem oldu. KAP'a yapılan bildirime göre sözleşme bedeli KDV hariç 812 milyon 500 bin TL olarak belirlendi.
Şirket, projenin 2026 yılı sonuna kadar tamamlanmasını ve bu dönem içinde hasılata yansımasını öngörüyor. Müşterinin adı kamuoyuyla paylaşılmadı.
Kalyon, söz konusu iş ilişkisinin ciroya ve kârlılığa olumlu etki edeceğini açıkladı. Bildirimin 3 Haziran 2026'da KAP'ta yayınlandığı belirtildi.
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