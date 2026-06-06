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Ekonomi
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Yeniakit Publisher
Kalyon Holding'e çılgın sipariş: KAP'a bildirdiler
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kalyon Holding'e çılgın sipariş: KAP'a bildirdiler

İnşaat, enerji, altyapı ile gayrimenkul olmak üzere birçok farklı sektörde iş yapan Kalyon Holding dev bir sipariş aldı. Sipariş detayları Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirildi.

#1
Foto - Kalyon Holding'e çılgın sipariş: KAP'a bildirdiler

Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş., yurtiçi yerleşik bir şirketle güneş enerjisi panellerinin anahtar teslim kurulumu ve devreye alınmasına ilişkin sözleşme imzaladı.

#2
Foto - Kalyon Holding'e çılgın sipariş: KAP'a bildirdiler

Siparişin miktarı kamuoyunda gündem oldu. KAP'a yapılan bildirime göre sözleşme bedeli KDV hariç 812 milyon 500 bin TL olarak belirlendi.

#3
Foto - Kalyon Holding'e çılgın sipariş: KAP'a bildirdiler

Şirket, projenin 2026 yılı sonuna kadar tamamlanmasını ve bu dönem içinde hasılata yansımasını öngörüyor. Müşterinin adı kamuoyuyla paylaşılmadı.

#4
Foto - Kalyon Holding'e çılgın sipariş: KAP'a bildirdiler

Kalyon, söz konusu iş ilişkisinin ciroya ve kârlılığa olumlu etki edeceğini açıkladı. Bildirimin 3 Haziran 2026'da KAP'ta yayınlandığı belirtildi.

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