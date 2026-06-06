Ne diyeceği merak ediliyordu! Steven Sadettin Saran'dan son açıklamalar geldi!

Atılan her gole çok sevindiklerini, her puan kaybına herkes kadar üzüldüklerini vurgulayan Saran, şöyle konuştu: "Sezonu ocak ayında ezeli rakibimizi yenerek kazandığımız büyük bir kupayla tamamladık. Bizim için elbette yeterli değil. Ama bu kupanın da bir dönüm noktası olacağına inanıyorum. İnanıyorum ki çok sürmeden şampiyonluklar gelecek. Fenerbahçe'nin hedefi en büyüğüdür. Çok mutlu, umutlu günlerimiz oldu. Tüm bunlar olurken 62 yıllık hayatımın en zor dönemini burada yaşadım. Bu dönemlerden geçerken camiadan gördüğüm sevgi, destek ve güzel anlar beni ayakta tuttu. Belki de bu yüzden yaşadığım her şeye rağmen bir gün olsun sorumluluğumdan geri adım atmayı düşünmedim. Hatta hayatımda hiç olmadığı kadar o kupayı istedim. Sizlere kupayla veda etmek en büyük dileğimdi. Camianın yeniden sevinmesini, şampiyonluk coşkusunu yaşamasını istedim. Belki de her maçta her gole bu yüzden bu kadar heyecanlandım. Şampiyonluk kupası gelseydi de bugün burada sizlere veda ediyor olacaktım. Çünkü bu karar bir maçın, bir kupanın ya da bir sonucun kararı değildi. Bu karar Fenerbahçe menfaatini her şeyin üzerinde tutma kararıydı."