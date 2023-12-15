2023-12-15 20:34:53 Troy için değişim iddiası
İsrail zulmüne karşı yapılan boykotta öne çıkan Troy kart için önemli bir iddia ortaya atıldı.
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İsrail zulmüne karşı yapılan boykotta öne çıkan Troy kart için önemli bir iddia ortaya atıldı.
2015 yılında Bankalararası Kart Merkezi tarafından kurulan ve günümüzde bazı kuruluşlar tarafından kullanılan Türk kart sistemi Troy, önemli bir iddiayla gündeme geldi. Buna göre “Troy” ismi değişiyor. İşte ayrıntılar…
Türkiye’deki tek yerli kart uygulaması, Akbank’tan Halkbank’a, Aktif Bank’tan Anadolubank’a kadar pek çok finansal kuruluş tarafından kullanılmakta.
Bunu kartların üzerinde yer alan Troy’un simgesi ile görebilmek mümkün. Fakat kısa süre önce ortaya çıkan bir iddiaya göre artık “Troy” ismini görmeyeceğiz.
Alkan’ın ilgili paylaşımı şu şekilde; Türkiye’nin ödeme yöntemi “Troy” markasının değişeceği konusunda duyum aldım. Bilinen bir marka olmasının yanı sıra, “Troy” yazan banka kartlarının da değişeceğini hesaba katarsak, çok maliyetli ve zorlu bir süreç bizi bekliyor diyebilirim. Yetkililer keşke bir kez daha düşünse.
“Troy” isminin değişmesi sonucunda aşağıdaki listede yer alan finansal kuruluşlar, kartlar için bir değişim süreci başlatabilir.
Akbank Aktif Bank Albaraka Türk Anadolubank Emlak Katılım QNB Finansbank Garanti BBVA Halkbank ING Kuveyt Türk PTT Şekerbank TEB (Türk Ekonomi Bankası) Türkiye Finans Türkiye İş Bankası VakıfBank Vakıf Katılım Yapı Kredi Ziraat Bankası Kaynak: Shiftdelete
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