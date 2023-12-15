Troy için değişim iddiası

Alkan’ın ilgili paylaşımı şu şekilde; Türkiye’nin ödeme yöntemi “Troy” markasının değişeceği konusunda duyum aldım. Bilinen bir marka olmasının yanı sıra, “Troy” yazan banka kartlarının da değişeceğini hesaba katarsak, çok maliyetli ve zorlu bir süreç bizi bekliyor diyebilirim. Yetkililer keşke bir kez daha düşünse.