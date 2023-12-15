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Teknoloji-Bilişim
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Troy için değişim iddiası

2023-12-15 20:34:53
Troy için değişim iddiası

İsrail zulmüne karşı yapılan boykotta öne çıkan Troy kart için önemli bir iddia ortaya atıldı.

#1
Foto - Troy için değişim iddiası

2015 yılında Bankalararası Kart Merkezi tarafından kurulan ve günümüzde bazı kuruluşlar tarafından kullanılan Türk kart sistemi Troy, önemli bir iddiayla gündeme geldi. Buna göre “Troy” ismi değişiyor. İşte ayrıntılar…

#2
Foto - Troy için değişim iddiası

Türkiye’deki tek yerli kart uygulaması, Akbank’tan Halkbank’a, Aktif Bank’tan Anadolubank’a kadar pek çok finansal kuruluş tarafından kullanılmakta.

#3
Foto - Troy için değişim iddiası

Bunu kartların üzerinde yer alan Troy’un simgesi ile görebilmek mümkün. Fakat kısa süre önce ortaya çıkan bir iddiaya göre artık “Troy” ismini görmeyeceğiz.

#4
Foto - Troy için değişim iddiası

Alkan’ın ilgili paylaşımı şu şekilde; Türkiye’nin ödeme yöntemi “Troy” markasının değişeceği konusunda duyum aldım. Bilinen bir marka olmasının yanı sıra, “Troy” yazan banka kartlarının da değişeceğini hesaba katarsak, çok maliyetli ve zorlu bir süreç bizi bekliyor diyebilirim. Yetkililer keşke bir kez daha düşünse.

#5
Foto - Troy için değişim iddiası

“Troy” isminin değişmesi sonucunda aşağıdaki listede yer alan finansal kuruluşlar, kartlar için bir değişim süreci başlatabilir.

#6
Foto - Troy için değişim iddiası

Akbank Aktif Bank Albaraka Türk Anadolubank Emlak Katılım QNB Finansbank Garanti BBVA Halkbank ING Kuveyt Türk PTT Şekerbank TEB (Türk Ekonomi Bankası) Türkiye Finans Türkiye İş Bankası VakıfBank Vakıf Katılım Yapı Kredi Ziraat Bankası Kaynak: Shiftdelete

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