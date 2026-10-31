Bakırköy Belediyesi’nde büyük şok: 40 kişi tutuklandı

Soruşturma, belediyenin mal ve hizmet alımı ihalelerinde usulsüzlük yapılarak kamu zararına yol açıldığı ve iş yeri açma ile çalışma ruhsatı almak isteyen işletme sahiplerinden hukuka aykırı biçimde para istendiği yönündeki ihbarlar üzerine başlatıldı. Başsavcılık, belediyenin farklı müdürlüklerince 2024-2026 yıllarında açık ve pazarlık usulüyle yapılan 42 ihale dosyasını incelemeye aldı. Bilirkişi raporları, HTS kayıtları, MASAK raporları ile iletişimin tespiti ve teknik takip verileri değerlendirildi. Bu değerlendirmenin ardından suçlara iştirak ettiği öne sürülen belediye yöneticileri, meclis üyeleri, personel ve firma temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.