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Bakırköy Belediyesi’nde büyük şok: 40 kişi tutuklandı

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Bakırköy Belediyesi’nde büyük şok: 40 kişi tutuklandı

Bakırköy Belediyesi’ne yönelik “ihaleye fesat karıştırma” ve “irtikap” soruşturmasında gözaltına alınan 63 şüpheliden 40'ı tutuklandı, 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında 21 belediye personeli ile 19 firma temsilcisi bulunuyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının, belediyenin 2024-2026 yıllarında yaptığı 42 ihaleye ilişkin yürüttüğü soruşturmada sulh ceza hakimliği kararını verdi. Aralarında başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve müdürlerin de bulunduğu 40 şüpheli tutuklandı. Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından 21'i belediye personeli, 19'u firma temsilcisi olmak üzere 40 şüpheli tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, şüphelilerin tamamının tutuklanmasına karar verdi.

#1
Foto - Bakırköy Belediyesi’nde büyük şok: 40 kişi tutuklandı

Tutuklananlar arasında Belediye Başkan Yardımcıları Abdülhamit Pehlivan, Cemalettin Özdemir, Arda Karadağ ve Ali Rıza Akyüz ile Başkan Yardımcısı Vekili Nurcan Alan bulunuyor. Belediye meclis üyeleri Mustafa Fazlıoğlu ve Erkan Gül de tutuklandı. Tutuklanan belediye yöneticileri arasında İmar ve Şehircilik Müdürü Abdülkadir Akay, Zabıta Müdürü Ahmet Kekellüoğlu, Destek Hizmetleri Müdürü Yunus Alışkan ve Temizlik İşleri Müdürü İbrahim Yavuz da yer aldı. Kentsel Dönüşüm Müdürü Mustafa Fatih Özkan, Fen İşleri Müdürü Derya Güler, Destek Hizmetleri Müdürü Vekili Duygu Muş ve eski Bilgi İşlem Müdürü Nusret Sapa da tutuklananlar arasında bulunuyor. Hakimlik, 17 şüpheli hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı verdi.

#2
Foto - Bakırköy Belediyesi’nde büyük şok: 40 kişi tutuklandı

Savcılık, Ovalıoğlu’nun 86 yaşındaki babası Mustafa Özdemir için yaşı, suçlamaların niteliği ve delil durumunu gözeterek konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol talep etmişti. Belediye meclis üyesi olan dayısı Metin Soğuksu için ise dijital veri incelemesinin sürmesi nedeniyle yurt dışına çıkış yasağı istenmişti. Delil durumu dikkate alınarak 5'i belediye personeli, 1'i firma temsilcisi olmak üzere 6 kişi savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Serbest kalanlar arasında Özel Kalem Müdürü Suzan Kurt, Hukuk İşleri Müdürü Sinan Derman, Gelirler Müdürü Hamza Sayan ve Zabıta Şefi İbrahim Halil Mercan da yer almıştı. Başsavcılık, dijital delillere ilişkin raporlama tamamlandıktan sonra gerekli görülmesi halinde şüphelilerin durumunun yeniden değerlendirileceğini bildirmişti.

#3
Foto - Bakırköy Belediyesi’nde büyük şok: 40 kişi tutuklandı

Soruşturma, belediyenin mal ve hizmet alımı ihalelerinde usulsüzlük yapılarak kamu zararına yol açıldığı ve iş yeri açma ile çalışma ruhsatı almak isteyen işletme sahiplerinden hukuka aykırı biçimde para istendiği yönündeki ihbarlar üzerine başlatıldı. Başsavcılık, belediyenin farklı müdürlüklerince 2024-2026 yıllarında açık ve pazarlık usulüyle yapılan 42 ihale dosyasını incelemeye aldı. Bilirkişi raporları, HTS kayıtları, MASAK raporları ile iletişimin tespiti ve teknik takip verileri değerlendirildi. Bu değerlendirmenin ardından suçlara iştirak ettiği öne sürülen belediye yöneticileri, meclis üyeleri, personel ve firma temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

#4
Foto - Bakırköy Belediyesi’nde büyük şok: 40 kişi tutuklandı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Ekim sabahı belediyeye operasyon düzenledi. Operasyon, Ovalıoğlu ile bazı belediye meclis üyelerinin CHP’den ayrılarak Yeni Parti’ye katılmasının beklendiği güne denk geldi. İlk gün 5 başkan yardımcısı ve 2 meclis üyesinin de aralarında bulunduğu 58 kişi gözaltına alındı. Sonraki günlerde 8 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi ve gözaltı talimatı verilen kişi sayısı 76'ya yükseldi. Yakalananların sayısı da önce 62'ye, ardından 63'e çıktı. Tutuklanan Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz’ün, 6 Eylül’deki İBB davası duruşmasında tahliye edildiği öğrenildi.

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