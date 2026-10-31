Bakırköy Belediyesi’nde büyük şok: 40 kişi tutuklandı
Bakırköy Belediyesi’ne yönelik “ihaleye fesat karıştırma” ve “irtikap” soruşturmasında gözaltına alınan 63 şüpheliden 40'ı tutuklandı, 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında 21 belediye personeli ile 19 firma temsilcisi bulunuyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının, belediyenin 2024-2026 yıllarında yaptığı 42 ihaleye ilişkin yürüttüğü soruşturmada sulh ceza hakimliği kararını verdi. Aralarında başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve müdürlerin de bulunduğu 40 şüpheli tutuklandı. Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından 21'i belediye personeli, 19'u firma temsilcisi olmak üzere 40 şüpheli tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, şüphelilerin tamamının tutuklanmasına karar verdi.