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Dünya
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Meğer orada devasa rezerv yatıyormuş! Birden bin 500 varil petrol ve 8 milyon metreküp doğal gaz fışkırdı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Meğer orada devasa rezerv yatıyormuş! Birden bin 500 varil petrol ve 8 milyon metreküp doğal gaz fışkırdı

Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığı, Doğu Çölü bölgesindeki Jabal al-Zayt sahasında yürütülen sondaj çalışmalarında devasa bir hidrokarbon rezervine ulaşıldığını coşkuyla duyurdu. Lorcan-6 arama kuyusunda gerçekleştirilen ilk testlerde, sahadan günlük 1.500 varil ham petrol ile rekor düzeyde 8 milyon metreküp doğal gaz çıkışı sağlandığı resmi olarak tescillendi. Uluslararası yatırım ortaklıklarının desteğiyle yürütülen bu stratejik keşfin hemen ardından kuyu ulusal şebekeye bağlanarak ülkenin yerel enerji arzına can suyu olacak.

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Foto - Meğer orada devasa rezerv yatıyormuş! Birden bin 500 varil petrol ve 8 milyon metreküp doğal gaz fışkırdı

Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığı, ülkenin Doğu Çölü bölgesinde yer alan Jabal al-Zayt sahasındaki Kuzey Zeit Körfezi'nde yürütülen sondaj çalışmalarında umut vadeden yeni bir hidrokarbon rezervine ulaşıldığını duyurdu. Güney Vadi Mısır Petrol Holding Şirketi'ne bağlı Petronefertiti şirketi tarafından başarıyla açılan Lorcan-6 arama kuyusunda üretime dönük ilk testler olumlu sonuç verdi. Sahadaki ilk ölçümlerde kuyudan günlük 1.500 varil ham petrol ile 8 milyon metreküp ilişkili doğal gaz çıkışı sağlandığı bildirildi.

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Foto - Meğer orada devasa rezerv yatıyormuş! Birden bin 500 varil petrol ve 8 milyon metreküp doğal gaz fışkırdı

Söz konusu keşif, Mısır hükümetinin yerel petrol ve doğalgaz üretimini artırma hedefi doğrultusunda uluslararası yatırım ortaklarıyla yürüttüğü stratejik arama faaliyetlerinin önemli bir çıktısı olarak kayıtlara geçti. Dana Petroleum ve Kore Ulusal Petrol Şirketi'nin yatırımlarıyla desteklenen Petronefertiti imtiyaz sahasında gerçekleştirilen operasyonlar, bölgenin enerji potansiyelini bir kez daha ortaya koydu.

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Foto - Meğer orada devasa rezerv yatıyormuş! Birden bin 500 varil petrol ve 8 milyon metreküp doğal gaz fışkırdı

Gerekli tüm test programlarının ve teknik prosedürlerin tamamlanmasının hemen ardından Lorcan-6 kuyusunun ulusal şebekeye ve üretim hatlarına bağlanacağı açıklandı. Bu hamleyle birlikte elde edilen kaynağın doğrudan yerel tüketime aktarılması hedeflenirken, Bakanlık yetkilileri Jabal al-Zayt bölgesindeki jeolojik haritaların güncelleneceğini ve benzer potansiyele sahip yeni sondaj noktalarının tespiti için saha çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini kaydetti.

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