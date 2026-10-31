Meğer orada devasa rezerv yatıyormuş! Birden bin 500 varil petrol ve 8 milyon metreküp doğal gaz fışkırdı
Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığı, Doğu Çölü bölgesindeki Jabal al-Zayt sahasında yürütülen sondaj çalışmalarında devasa bir hidrokarbon rezervine ulaşıldığını coşkuyla duyurdu. Lorcan-6 arama kuyusunda gerçekleştirilen ilk testlerde, sahadan günlük 1.500 varil ham petrol ile rekor düzeyde 8 milyon metreküp doğal gaz çıkışı sağlandığı resmi olarak tescillendi. Uluslararası yatırım ortaklıklarının desteğiyle yürütülen bu stratejik keşfin hemen ardından kuyu ulusal şebekeye bağlanarak ülkenin yerel enerji arzına can suyu olacak.