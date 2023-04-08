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Ekonomi
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Trafik sigortasında yeni dönem! Bakalım şimdi ne olacak?

2023-04-08 11:16:03
Trafik sigortasında yeni dönem! Bakalım şimdi ne olacak?

Trafik sigortası işlemlerinde araç sahipleri ve şirketler sıkıntılı süreçler yaşarken pek anlaşmazlıkta gün yüzüne çıkıyor. Trafik sigortaları ile ilgili çok sayıda çalışma yaptıklarını dile getiren SEDDK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu “Eğer imtina genelgesinden istediğimiz sonucu elde edemezsek trafik operasyon merkezi kuracağız. Altyapımız hazır" dedi.

#1
Foto - Trafik sigortasında yeni dönem! Bakalım şimdi ne olacak?

Sigorta sektöründe yaşanan sıkıntılar her geçen artarken çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) özellikle trafik sigortaları ile ilgili bir dizi düzenlemeyi hayata geçirdi. SEDDK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu trafik sigortasındaki sorunları çözmek için atılan yeni adımları paylaştı.

#2
Foto - Trafik sigortasında yeni dönem! Bakalım şimdi ne olacak?

Dünya Gazetesi’ne göre şu anda yol haritasının 1. fazını çıkardıklarını kaydeden Eroğlu, "Trafikte mutlaka kişi davranışlarına müdahale edip o zararı kaynağında azaltmamız lazım. Anayasa Mahkemesi'nin son kararı bizim artık sigorta kanunuyla ilgili ikinci bir düzenleme şansımızı kaldırdı. Net bir şekilde tazminatın hesaplama şeklini artık mevzuata koyamıyoruz. Bu durumda gideceğiz mahkeme pratiğini alacağız, sektör ödemeleri ona göre yapacak" dedi. Eroğlu, trafikte hızlı bir şekilde tüm zararın kaynaklarına nokta atışı yapıp çözeceklerini vurguladı. Bu süreç trafik kazalarının azaltılmasından başlayarak, tahkim sistemi, eşdeğer parça kullanma gibi aşırı hasar üreten alanları kapsayacak. Bu çerçeve de sırasıyla kişi temelli poliçe, müşteri davranışlarını etkileme, doğrudan tazmin gibi çalışmaların ardından sonuçta sürücünün niteliğine göre teklifin verileceği serbest tarife hedefleniyor. Araç sahiplerinin zorunlu trafik sigortası yaptırma konusunda yaşadığı sorunlara değinen Mehmet Akif Eroğlu "Bu konuda önce şirketlere ceza verdik.

#3
Foto - Trafik sigortasında yeni dönem! Bakalım şimdi ne olacak?

Ceza vermek yetmiyor döndük tarifeyi artırdık, sorun devam ediyor. Genelge çıkarttık. İmtina genelgesinin sonuçları için üç ay bekledik bugün üç ay doldu. Bugün biraz baktık kasko trafik dengesi biraz yakalanmış ama hala sorun var" dedi. Trafik sigortasının zarar üreten bir branş olduğunu ve bu nedenle şirketlerin bilanço dengesini korumaya çalıştıklarını kaydeden Eroğlu, bu noktadan hareketle yeni bir uygulamanın hazırlığının yapıldığını söyledi. Eroğlu, uygulamanın detaylarını şöyle anlattı: "Eğer imtina genelgesinden istediğimiz sonucu elde edemezsek trafik operasyon merkezi kuracağız.

#4
Foto - Trafik sigortasında yeni dönem! Bakalım şimdi ne olacak?

Altyapımız hazır. Bu platformda teklif geldiğinde sigorta şirketlerinin zorunlu olarak teklif vermesini kaldırıyoruz. Müşteri acenteye geldi, acente şirkete bildirecek, şirket yapacak veya yapmayalım diyecek. O zaman poliçe talebi operasyon merkezine gönderilecek. Talep edenin bilgileri 27 tane trafik sigortası satan şirket tarafından görülecek. Teklif verip vermemek tamamen serbest olacak. Zorla ver demiyoruz. Teklif verildiyse bekletmeden 5 dakikada poliçeleştirilecek. Eğer hiçbir sigorta şirketi teklif vermezse ki ben bunun yüzde 10'u geçeceğini zannetmiyorum. Kimse teklif vermediyse bir önceki sigorta şirketinin üzerinden havuza atacağız, bütün sektöre dağıtacağız. 1, 2, 3. basamakta nasıl yapıyorsak aynı şekilde alıp havuza dağıtacağız."

#5
Foto - Trafik sigortasında yeni dönem! Bakalım şimdi ne olacak?

Sektörde sıkıntı yaşanan konulardan birisi de tahkim. Mehmet Akif Eroğlu tahkimin şu anda alternatif bir yargı olarak amacının dışına çıktığını ve bir rant kapısı haline geldiğini belirtti ve "Tahkim sistemini bizim uçtan uca revize etmemiz lazım. Bu haliyle tahkim sistemi kangrene dönüşmüş halde. Buradaki maliyetleri eğer kontrol altına almazsak trafik branşında yepyeni bir maliyet unsuruyla karşı karşıya kalacağız" dedi.

#6
Foto - Trafik sigortasında yeni dönem! Bakalım şimdi ne olacak?

"DASK, deprem bölgesinde mevcut uygulama ile şu ana kadar 13,5 milyarlık ödeme yaptı” diyen SEDDK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, “DASK'ta sistem altyapısını geliştirerek yeni uygulamaları devreye alacağız" dedi.

#7
Foto - Trafik sigortasında yeni dönem! Bakalım şimdi ne olacak?

Eroğlu, "11 ili kapsayan bu felakette çok net olarak gördük ki eğer sigorta penetrasyonunu artırmazsak ülkenin finansal açıdan sürdürülebilir noktasında risk taşıyoruz demektir” açıklamasını yaparken, KOBİ’lerde sigortalılık oranının yüzde 50 olduğunu kaydetti. Eroğlu, “Reel sektördeki fabrikaların afet, sürdürülebilirlik planları yok. Dolayısıyla bu işi milli seferberlik haline getirmemiz lazım. Türkiye’nin özellikle ticari segmentte sigortacılık alanında yapacak çok iş var.

#8
Foto - Trafik sigortasında yeni dönem! Bakalım şimdi ne olacak?

SEDDK olarak depremden 3 ay önce teminat tutarlarını güncelledik. Kasım ayında ödenmesi gereken metrekare fiyatını 1.508 TL’den 3 bin 16 TL’ye çıkararak yüzde 100 artırdık fakat olay sadece prim tutarları değil.

#9
Foto - Trafik sigortasında yeni dönem! Bakalım şimdi ne olacak?

Bu durumu daha kapsamlı şekilde ele alıyoruz. Bizim acilen deprem araştırma komisyonu kurmamız gerekiyor. İçinde Türkiye Sigortalar Birliği, brokerler, akademisyenler ticari segmentteki sanayicilerin olması gerekiyor. Bu depremden çıkardığımız dersleri politikaya dönüştürmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

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