Trafik sigortasında yeni dönem! Bakalım şimdi ne olacak?

Dünya Gazetesi’ne göre şu anda yol haritasının 1. fazını çıkardıklarını kaydeden Eroğlu, "Trafikte mutlaka kişi davranışlarına müdahale edip o zararı kaynağında azaltmamız lazım. Anayasa Mahkemesi'nin son kararı bizim artık sigorta kanunuyla ilgili ikinci bir düzenleme şansımızı kaldırdı. Net bir şekilde tazminatın hesaplama şeklini artık mevzuata koyamıyoruz. Bu durumda gideceğiz mahkeme pratiğini alacağız, sektör ödemeleri ona göre yapacak" dedi. Eroğlu, trafikte hızlı bir şekilde tüm zararın kaynaklarına nokta atışı yapıp çözeceklerini vurguladı. Bu süreç trafik kazalarının azaltılmasından başlayarak, tahkim sistemi, eşdeğer parça kullanma gibi aşırı hasar üreten alanları kapsayacak. Bu çerçeve de sırasıyla kişi temelli poliçe, müşteri davranışlarını etkileme, doğrudan tazmin gibi çalışmaların ardından sonuçta sürücünün niteliğine göre teklifin verileceği serbest tarife hedefleniyor. Araç sahiplerinin zorunlu trafik sigortası yaptırma konusunda yaşadığı sorunlara değinen Mehmet Akif Eroğlu "Bu konuda önce şirketlere ceza verdik.