Trabzonspor’da Paul Onuachu fırtınası: Kuzeyin kralı durdurulamıyor
Trabzonspor'da Paul Onuachu fırtınası hız kesmeden esmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği dönemde taraftarın sevgilisi haline gelen ve bu sezon başında bonservisiyle takıma dahil edilen Nijeryalı santrfor, skorer performansıyla ligin tozunu attırıyor. Son olarak Samsunspor karşısında bulduğu 2 golle galibiyeti getiren ve toplamda 15 gole ulaşan Onuachu, gol krallığı yarışında rakiplerini geride bırakarak zirveye yerleşti.