Spor
7
Yeniakit Publisher
Trabzonspor’da Paul Onuachu fırtınası: Kuzeyin kralı durdurulamıyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Trabzonspor’da Paul Onuachu fırtınası: Kuzeyin kralı durdurulamıyor

Trabzonspor'da Paul Onuachu fırtınası hız kesmeden esmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği dönemde taraftarın sevgilisi haline gelen ve bu sezon başında bonservisiyle takıma dahil edilen Nijeryalı santrfor, skorer performansıyla ligin tozunu attırıyor. Son olarak Samsunspor karşısında bulduğu 2 golle galibiyeti getiren ve toplamda 15 gole ulaşan Onuachu, gol krallığı yarışında rakiplerini geride bırakarak zirveye yerleşti.

#1
Foto - Trabzonspor’da Paul Onuachu fırtınası: Kuzeyin kralı durdurulamıyor

Trabzonspor’un Nijeryalı devi Paul Onuachu, Süper Lig’i kasıp kavurmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak yarattığı fırtınayı, bu sezon bonservisiyle geldiği Fırtına’da daha da şiddetlendiren Onuachu, gol krallığı zirvesine kuruldu. Nijeryalı santrforun gol attığı maçlarda mağlubiyet yüzü görmeyen bordo-mavililer, şampiyonluk yolunda dev bir kozu elinde tutuyor.

#2
Foto - Trabzonspor’da Paul Onuachu fırtınası: Kuzeyin kralı durdurulamıyor

Trabzonspor'da kiralık olarak forma giydiği 2023-2024 sezonunda gösterdiği mücadeleyle iz bırakan ve sezon başında bonservisiyle transfer edilen Nijeryalı santrfor Paul Onuachu, skorer performansına kaldığı yerden devam ediyor. Bordo-mavili ekipte 2023-2024 sezonunda forma giydiği 21 maçında 15 gol atan Nijeryalı santrfor, bu sezon bonservisiyle geldiği takımda 21 haftada görev yaptığı 18 karşılaşmada aynı gol sayısına ulaşmayı başardı. İlk döneminde maç başına 0,71 gol ortalamasıyla sezonu tamamlayan bordo-mavili futbolcu, bu sezonun geride kalan bölümünde ise 0,83 gol ortalaması yakaladı. Süper Lig'de son olarak Samsunspor ile oynadıkları maçta attığı 2 gol ile galibiyetle önemli rol oynayan Onuachu, gol krallığında da zirvede yer aldı.

#3
Foto - Trabzonspor’da Paul Onuachu fırtınası: Kuzeyin kralı durdurulamıyor

GOLLERİN YÜZDE 36'INA İMZA ATTI Paul Onuachu, Süper Lig'de takımının gollerinin yüzde 36'sına imza attı. Ligde 21 maçta 41 kez rakip fileleri havalandıran Karadeniz ekibinde Nijeryalı futbolcu, 15 golle en skorer oyuncu olarak öne çıktı.

#4
Foto - Trabzonspor’da Paul Onuachu fırtınası: Kuzeyin kralı durdurulamıyor

ONUACHU'NUN GOLLERİ Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başlayan Karadeniz ekibinin galibiyet golünü atan Onuachu, 1-1 berabere biten 4. haftadaki Samsunspor ve 6. haftadaki Gaziantep FK maçlarında da takımı adına ağları havlandıran isim oldu. Nijeryalı santrfor, 7. haftada 4-3 kazanılan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçında iki, 8. haftadaki 4-0 galip gelinen Zecorner Kayserispor ile 9. haftada 2-1 üstünlük sağlanan Çaykur Rizespor müsabakalarında da birer gol kaydetti.

#5
Foto - Trabzonspor’da Paul Onuachu fırtınası: Kuzeyin kralı durdurulamıyor

Ligin 12. haftasında 1-1 biten Corendon Alanyaspor maçında takımının tek golüne imza atan Nijeryalı oyuncu, 13. haftada 4-3 kazanılan RAMS Başakşehir müsabakasında bir, 14. haftada 3-1 üstün gelinen TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasında da iki gol attı. Cezası ve Afrika Uluslar Kupası nedeniyle 3 maç takımdan ayrı kalan Onuachu, döndükten sonra gollerine kaldığı yerden devam etti. Bordo-mavili futbolcu, 2-1 galip gelinen 19. haftadaki Kasımpaşa maçı ile 1-1 beraberlikle tamamlanan 20. haftadaki Hesap.com Antalyaspor karşılaşmasında birer, 21. haftada 3-0 kazanılan Samsunspor müsabakasında da iki gol attı. Ligde 45 puanı bulunan bordo-mavili takım, Onuachu'nun gol attığı 12 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Bu maçlarda yenilgi yaşamayan Karadeniz ekibi, 28 puan elde etti.

#6
Foto - Trabzonspor’da Paul Onuachu fırtınası: Kuzeyin kralı durdurulamıyor

45 MAÇTA 33 GOL Paul Onuachu, Trabzonspor formasıyla 45 resmi karşılaşmada 33 gole imza attı. Nijeryalı futbolcu, 2023-2024 sezonunda ligde 21 maçta 15, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 4 karşılaşmada 2 olmak üzere toplam 25 müsabakada 17 kez rakip fileleri havalandırdı. Onuachu, bu sezon da ligde 18 mücadelede 15, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 karşılaşmada 1 gol kaydetmeyi başardı.

