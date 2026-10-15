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Kara Kuvvetleri’nin vurucu gücüne ÇAKIR takviyesi! Stratejik taarruz için imzalar atıldı

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Kara Kuvvetleri’nin vurucu gücüne ÇAKIR takviyesi! Stratejik taarruz için imzalar atıldı

Türkiye, yerli ve milli füze ailesiyle caydırıcılık gücünü büyütmeye devam ediyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın stratejik taarruz kabiliyetini ileri seviyeye taşıyacak kara tabanlı ÇAKIR Projesi için tedarik sözleşmesi imzalandı. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, BORA ve TAYFUN teslimatlarının devam ettiğini, ÇAKIR ve KARA ATMACA seyir füzeleriyle Türkiye'nin vurucu gücünün daha da artırıldığını açıkladı.

#1
Foto - Kara Kuvvetleri’nin vurucu gücüne ÇAKIR takviyesi! Stratejik taarruz için imzalar atıldı

Türk savunma sanayiinin füze teknolojilerindeki atılımı yeni projelerle devam ediyor. Türkiye'nin farklı menzil ve görev ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği yerli füze sistemlerine Kara Kuvvetleri için önemli bir halka daha ekleniyor. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Kara Kuvvetleri'nin stratejik taarruz yeteneklerinin geliştirilmesini hedefleyen kara tabanlı ÇAKIR Projesi Tedarik Sözleşmesi'nin imzalandığını duyurdu.

#2
Foto - Kara Kuvvetleri’nin vurucu gücüne ÇAKIR takviyesi! Stratejik taarruz için imzalar atıldı

Yeni sözleşmeyle birlikte ÇAKIR'ın kara konuşlu kullanımının Kara Kuvvetleri'nin envanter ve operasyonel kabiliyetlerine önemli katkı sağlaması hedefleniyor. Görgün, Türkiye'nin balistik ve seyir füzesi alanlarında aynı anda yürüttüğü çalışmalara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “BORA ve TAYFUN balistik füzelerimizin teslimatları devam ederken ÇAKIR ve KARA ATMACA seyir füzelerimizle de caydırıcılığımızı artırıyoruz.”

#3
Foto - Kara Kuvvetleri’nin vurucu gücüne ÇAKIR takviyesi! Stratejik taarruz için imzalar atıldı

Türkiye böylece farklı görev ihtiyaçlarına cevap verebilecek yerli füze sistemlerini aynı anda geliştirip envantere kazandırmayı sürdürüyor. BORA ve TAYFUN balistik füze sistemlerinin teslimatları devam ederken, ÇAKIR ve KARA ATMACA gibi seyir füzeleriyle de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uzun menzilli hassas vuruş ve caydırıcılık kapasitesinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

#4
Foto - Kara Kuvvetleri’nin vurucu gücüne ÇAKIR takviyesi! Stratejik taarruz için imzalar atıldı

Türkiye'nin yalnızca yeni sistemler geliştirmekle kalmadığını belirten Görgün, hava savunma ve füze sistemlerine yönelik yatırımlar sayesinde seri üretim kapasitesinin de artırıldığını kaydetti. Artırılan üretim kapasitesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarının yanı sıra dost ve müttefik ülkelerden gelen yükselen taleplere de cevap verilmesi hedefleniyor.

#5
Foto - Kara Kuvvetleri’nin vurucu gücüne ÇAKIR takviyesi! Stratejik taarruz için imzalar atıldı

Savunma sanayiindeki yerlileşme hamlesinin stratejik önemine vurgu yapan Görgün, kendi teknolojisini geliştiren ve ihtiyaç duyduğu kritik sistemleri kendi üretim altyapısıyla karşılayabilen bir Türkiye için çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti. Türkiye'nin füze teknolojilerinde oluşturduğu kabiliyet, yalnızca platformların geliştirilmesiyle sınırlı kalmıyor. Projelerin arkasındaki geniş yerli sanayi ekosistemi de büyümeye devam ediyor.

#6
Foto - Kara Kuvvetleri’nin vurucu gücüne ÇAKIR takviyesi! Stratejik taarruz için imzalar atıldı

Görgün'ün verdiği bilgilere göre ROKETSAN ile yürütülen projede, 20'ye yakını büyük ve orta ölçekli firma olmak üzere 200'den fazla alt yüklenici görev yapıyor.

#7
Foto - Kara Kuvvetleri’nin vurucu gücüne ÇAKIR takviyesi! Stratejik taarruz için imzalar atıldı

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, projeye katkı sağlayan mühendis, teknisyen ve çalışanlara teşekkür ederek Türkiye'nin savunma sanayiinde tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

#8
Foto - Kara Kuvvetleri’nin vurucu gücüne ÇAKIR takviyesi! Stratejik taarruz için imzalar atıldı

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