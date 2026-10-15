Kara Kuvvetleri’nin vurucu gücüne ÇAKIR takviyesi! Stratejik taarruz için imzalar atıldı
Türkiye, yerli ve milli füze ailesiyle caydırıcılık gücünü büyütmeye devam ediyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın stratejik taarruz kabiliyetini ileri seviyeye taşıyacak kara tabanlı ÇAKIR Projesi için tedarik sözleşmesi imzalandı. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, BORA ve TAYFUN teslimatlarının devam ettiğini, ÇAKIR ve KARA ATMACA seyir füzeleriyle Türkiye'nin vurucu gücünün daha da artırıldığını açıkladı.