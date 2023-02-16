2023-02-16 21:32:03 Trabzonspor tribününde duygulandıran kareografi!
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UEFA Konferans Ligi'nde Trabzonspor ile Basel arasında oynanacak play-off karşılaşması öncesinde taraftarlar tribünlerde duygulandıran bir koreografi hazırladı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda Basel'i ağırladı.
Karşılaşma öncesi, tribünleri dolduran farklı takımlara gönül vermiş taraftar, görenleri duygulandıran koreografi sergiledi.
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