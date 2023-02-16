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Trabzonspor tribününde duygulandıran kareografi!

2023-02-16 21:32:03
Trabzonspor tribününde duygulandıran kareografi!

Türkiye Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıcı etki gösteren deprem felaketinden sonra tek yürek oldu.

#1
Foto - Trabzonspor tribününde duygulandıran kareografi!

UEFA Konferans Ligi'nde Trabzonspor ile Basel arasında oynanacak play-off karşılaşması öncesinde taraftarlar tribünlerde duygulandıran bir koreografi hazırladı.

#2
Foto - Trabzonspor tribününde duygulandıran kareografi!

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda Basel'i ağırladı.

#3
Foto - Trabzonspor tribününde duygulandıran kareografi!

Karşılaşma öncesi, tribünleri dolduran farklı takımlara gönül vermiş taraftar, görenleri duygulandıran koreografi sergiledi.

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