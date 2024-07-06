2024-07-06 10:26:17 Trabzon'daki ‘Ters Ev' Arap turistlerin ilgi odağı oldu
Trabzon'da tavana yerleştirilmiş koltuk, sehpa, lavabo ve diğer eşyalarla misafirlerinin başını döndüren ‘Ters ev' özellikle Arap turistlerin ilgisini çekiyor. Trabzon'un Yomra ilçesinde geçtiğimiz yıllarda hizmete açılan 3 katlı ‘Ters Ev' yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Ters Ev, temelindeki eğimli açı nedeniyle içine girildiği an baş dönmesi hissi verirken, ters ev içerisindeki ters otomobil, mutfak, yatak odası ve mobilyaları ile misafirlerini şaşırtıyor.