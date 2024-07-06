Trabzon'daki ‘Ters Ev' Arap turistlerin ilgi odağı oldu

Evin eşyalarının tümü gerçek maket değil. En ince ayrıntısına kadar mevcut. Turistlerin çok uğrak noktası. Arap turistlerin ters eve ilgileri oldukça fazla. Bu terslik hoşlarına gidiyor. Şehir dışından gelen misafirlerimiz de oluyor. En çok araba dikkatlerini çekiyor. Yukarıda da olan bir büyük bir araç var. Onun dışında lavabo oraya da ilgi var.