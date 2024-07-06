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Trabzon'daki ‘Ters Ev' Arap turistlerin ilgi odağı oldu

2024-07-06 10:26:17
Trabzon'daki ‘Ters Ev' Arap turistlerin ilgi odağı oldu

Trabzon'da tavana yerleştirilmiş koltuk, sehpa, lavabo ve diğer eşyalarla misafirlerinin başını döndüren ‘Ters ev' özellikle Arap turistlerin ilgisini çekiyor. Trabzon'un Yomra ilçesinde geçtiğimiz yıllarda hizmete açılan 3 katlı ‘Ters Ev' yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Ters Ev, temelindeki eğimli açı nedeniyle içine girildiği an baş dönmesi hissi verirken, ters ev içerisindeki ters otomobil, mutfak, yatak odası ve mobilyaları ile misafirlerini şaşırtıyor.

#1
Foto - Trabzon'daki ‘Ters Ev' Arap turistlerin ilgi odağı oldu

210 metrekarelik sıra dışı evi görmeye gelen turistler yerde olması gereken eşyaların tavanda olması karşısında hem şaşkınlıklarını gizleyemiyor hem de bol bol fotoğraf çekiyor. Türkiye'nin metrekare bakamından en büyük ters evi Günlük 500'e yakın Arap turistin ziyaret ettiği ters ev ile ilgili bilgiler veren Ters Ev yetkilisi Meval Atakol, Arap turistlerin ters eve ilgilerinin oldukça fazla olduğunu söyledi. Atakol, “Burası pandemi döneminde yapım aşamasındaydı. Pandemiden sonra kullanıma açtık. 210 metrekare ile Türkiye'nin en büyük ters evi. 5+1 ve garaj olarak yapıldı.

#2
Foto - Trabzon'daki ‘Ters Ev' Arap turistlerin ilgi odağı oldu

Evin eşyalarının tümü gerçek maket değil. En ince ayrıntısına kadar mevcut. Turistlerin çok uğrak noktası. Arap turistlerin ters eve ilgileri oldukça fazla. Bu terslik hoşlarına gidiyor. Şehir dışından gelen misafirlerimiz de oluyor. En çok araba dikkatlerini çekiyor. Yukarıda da olan bir büyük bir araç var. Onun dışında lavabo oraya da ilgi var.

#3
Foto - Trabzon'daki ‘Ters Ev' Arap turistlerin ilgi odağı oldu

Yemek masası tuhaflarına gidiyor bu kadar büyük bir emek masası nasıl yukarıda diye. Giriş ücretlerimiz ise yetişkin 100 TL, çocuk 50 TL. Arkadaşlarımız poz vermek isteyen misafirlerimize yardımcı oluyorlar. Yere yatıyorlar. Yardım ediyorlar. Şehir dışından veya Trabzon'dan gelen misafirlerimiz de ilgi gösteriyor. Onlar Ordu'daki ters evi de gördüklerini söylüyorlar.

#4
Foto - Trabzon'daki ‘Ters Ev' Arap turistlerin ilgi odağı oldu

Ama buranın daha farklı olduğunu daha gerçekçi olduğundan bahsediyorlar. Misafirlerimiz arasında 2 kere gelen bile oluyor. Arap turistlerde günlük 500'e yakın misafirimiz oluyor” dedi. Umman'dan Trabzon'a gelen ve ailesi ile Ters evi ziyaret eden Dawi Alfalaahi Oman ise “Burası bizim için farklı tecrübe oldu.

#5
Foto - Trabzon'daki ‘Ters Ev' Arap turistlerin ilgi odağı oldu

Bir acente sayesinde burayı bulduk. Çok hoşuma gitti. Daha önce böyle bir deneyim yaşamamıştık. Ailem ile birlikte geldim. Ters evi çok sevdik. Bolca fotoğraf çekildik” ifadelerini kullandı.

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