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Yaşam
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Trabzon'da görsel şölen

2024-01-16 17:18:32
Trabzon'da görsel şölen

Trabzon'un Maçka ilçesinde kar yağışının etkili olduğu Altındere Vadisi beyaza büründü.

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Foto - Trabzon'da görsel şölen

Kentte hava sıcaklığının düştüğü son birkaç günde yüksek kesimlerde aralıklarla devam eden kar, Altındere Vadisi'nde de etkili oldu.

#2
Foto - Trabzon'da görsel şölen

Alternatif tatil arayanlara zengin florasının yanı sıra dört mevsim karlı ve sisli dağları, serin suları ve bozulmamış doğasıyla ünlü vadide, kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

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Foto - Trabzon'da görsel şölen

Manzarasıyla görenleri etkileyen bölgede bulunan şelaleler de karla kaplandı.

#4
Foto - Trabzon'da görsel şölen

Öte yandan kar nedeniyle ulaşımda aksaklık yaşanmaması için Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

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Foto - Trabzon'da görsel şölen

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Foto - Trabzon'da görsel şölen

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Foto - Trabzon'da görsel şölen

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Foto - Trabzon'da görsel şölen

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