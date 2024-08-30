Mobilitenin öncüsü Toyota’dan Paris’te gövde gösterisi!

Toyota, hidrojenin sürdürülebilir enerji kaynağı olarak yaygınlaşmasına büyük bir katkı sağlıyor. Toyota Avrupa’nın Hidrojen Fabrikası, bu çabanın merkezinde yer alarak, farklı sektörlerdeki iş ortakları için yakıt hücresi sistemleri tedarik ediyor. Şu anda 20'den fazla aktif iş ortağı, Toyota'nın otomotiv dışındaki çok çeşitli alanlarında kullanılabilen yakıt hücresi sistemini devreye alıyor. Bu çalışmalar, hidrojenin ekonomik ölçeklenebilirliğini artırmayı ve sektörde daha geniş bir uygulama alanı bulmasını destekliyor. Avrupa'da, hidrojen sektörünün büyümesi için belirlenen hedefler ve sağlanan finansman, Toyota'nın bu alandaki öncülüğünü daha da güçlendiriyor. Avrupa Birliği, 2050 yılına kadar yeşil hidrojenin toplam enerji kullanımında yüzde 13-20 oranında yer almasını ve 2030 yılına kadar 20 milyon ton yenilenebilir hidrojen arzını hedefliyor. Toyota, bu vizyon doğrultusunda Avrupa'nın hidrojen altyapısının geliştirilmesine önemli katkılarda bulunarak, sürdürülebilir ve karbon nötr bir geleceğe geçişte kilit bir rol oynuyor.