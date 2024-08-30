2024-08-30 12:17:10 Mobilitenin öncüsü Toyota’dan Paris’te gövde gösterisi!
Toyota, Paris 2024 Olimpiyatları aracılığıyla markanın kapsayıcı ve yenilikçi mobilite stratejisinin altını çizdi. Toyota’nın geleceği şekillendiren modelleri, küçük mobilite araçları, konseptleri, yarış araçları, mevcut modelleri ve yeni teknolojileri bir arada gösterildi. Herkes için uygun bir mobilite çözümünün olduğunu ortaya koyan Toyota, hangi teknolojiyi kullanırsa kullansın sürüş keyfinden de vazgeçmeyeceğini vurguladı.